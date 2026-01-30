Un agent din Superliga, suspendat și amendat de FRF în dosarul impresarilor pariori

ProSport a anunțat, încă din luna septembrie a anului trecut, de existența unui dosar instrumentat de Comisia de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal în care mai mulți impresari sunt anchetați după ce ar fi fost descoperiți având conturi pe platforme de pariere din țară și din străinătate.

Pe aceste platforme s-ar fi rulat sume de ordinul milioanelor de euro.

În acest caz, lunile trecute, mai mulți jucători din Superliga, Liga 2 și 3 au fost audiați la Federația Română de Fotbal după ce anumiți agenți ar fi fost plasat pariuri, în nume proprii sau interpuși, care ar fi atins rulaje de milioane de euro.

Reprezentanți Departamentului de Integritate au verificat dacă fotbaliștii au fost implicați în aceste activități sau dacă agenții în cauză s-au folosit de informații colectate de la fotbaliști pentru a plasa pariurile.

Cum Codul de Etică FIFA interzice ca impresarii să participe, direct sau indirect, la pariuri, jocuri de noroc, loterii sau evenimente similare sau tranzacții legate de meciuri sau competiții de fotbal și/sau orice activități fotbalistice conexe, cei implicați riscau suspendări ale licențelor și amenzi care puteau ajunge la 100.000 de franci elvețieni și supendarea licențelor până la trei ani.

Două luni mai târziu de la dezvăluirile ProSport, Departamentul de Integritate din cadrul FRF a trimis spre judecată Comisiei de Disciplină primului procurator.

Impresarul lui Cîrjan, Politic sau Miculescu a fost sancționat

Este vorba de Cătălin Sărmășan, unul dintre cei mai în vogă procuratori din Superliga în momentul de față, agent care, în ultimii ani, a semnat foarte mulți tineri români în campionate importante din Europa, în special în Italia.

Orădeanul reprezintă, în acest moment, fotbaliști cu cotă foarte bună de la principalele formații din Superliga, cum ar fi: Dennis Politic, David Miculescu (ambii FCSB) Alexandru Roșca, Cătălin Cîrjan, Andrei Mărginean (toți Dinamo), Zoran Mitrov (FC Botoșani), Andrei Gheorghiță, Răzvan Oaidă, Omar El Sawy (toți trei de la Univeristatea Cluj), Claudiu Micovschi (FC Argeș), Cătălin Vulturar (Rapid) sau Andrei Sfaiț (CFR Cluj).

Pedeapsa primită de agentul orădean este de un an de suspendare și o amendă de 150.000 lei.

„În temeiul art. 60.5 din RD al FRF cu aplicarea art. 60.1 pct. 2 din RD al FRF, sancționarea pârâtului Sărmășan Cătălin – Viorel cu măsura interzicerii oricărei activități legale de fotbal pentru 1 (un) an și penalitate sportivă de 150.000 lei”.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de Comisia de Recurs.