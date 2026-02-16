Mihai Stoichiță, favorit să conducă România la barajul cu Turcia, dacă Mircea Lucescu nu va putea fi pe bancă

România va disputa la 26 martie, la Istanbul, partida decisivă cu Turcia în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, rămâne incertă după problemele medicale recente care au necesitat internare și investigații suplimentare în străinătate.

Potrivit ProSport, varianta Mihai Stoichiță este agreată în proporție de aproximativ 90% la nivelul Federației Române de Fotbal. Asta în condițiile în care alte nume vehiculate, printre care și cel al lui Gheorghe Hagi, nu reprezintă opțiuni viabile pentru acest meci de baraj. Hagi nu ar dori să preia naționala într-un moment atât de delicat, înaintea unei confruntări decisive.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat săptămâna trecută că forul este pregătit pentru orice scenariu și că o decizie finală va fi luată după clarificarea situației medicale a lui Mircea Lucescu, atât pe plan intern, cât și internațional.

În eventualitatea în care va prelua banca tehnică, Mihai Stoichiță ar urma să colaboreze cu Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader.

Stoichiță are experiență la nivel de selecționer, după ce a condus în trecut reprezentativele Panama, Armenia și Kuweit. Din 2017 ocupă funcția de director tehnic în cadrul FRF.