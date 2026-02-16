Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea concursului la Jocurile Olimpice 2026

Timpul total al românilor a fost de 1:51.38 minute. Mihai Tentea și George Iordache au încheiat la +1.48 secunde față de liderii competiției de bob: Johannes Lochner / Georg Fleischhauer, din Germania.

După ce a încheiat pe locul 10 prima manșă, echipajul românesc a stabilit al treilea timp al manșei secunde (55.65 sec.). Tentea și Iordache au fost la doar 43 de sutimi de secundă de cel mai bun timp, stabilit tot de Lochner și Fleischhauer, ca în prima manșă.

Echipajul Johannes Lochner / Georg Fleischhauer se află în fruntea clasamentului, la jumătatea concursului, cu timpul total de 1:49.90 minute.

Podiumul provizoriu este completat de alte două echipaje germane: Francesco Friedrich / Alexander Schüller (1:50.70) și Adam Ammour / Alexander Schaller (1:51.14).

Pe locul 4 se află echipajul din SUA, Frankie Del Duca / Joshua Williamson (1:51.24).

Echipajul românesc se află la doar 24 de sutimi de secundă de a treia poziție.

Manșele finale ale probei de bob 2 persoane masculin sunt programate marți seară, de la ora 20:00, respectiv 22:05.