Jaqueline Cristian va întâlni o jucătoare lucky loser la Dubai, după retragerea Victoriei Mboko

Jucătoarea canadiană Victoria Mboko s-a retras de la turneu, invocând o accidentare la cotul drept, au anunțat luni organizatorii competiției. Astfel, românca Jaqueline Cristian (locul 39 WTA) se va confrunta cu jucătoarea croată Petra Marčinko (69 WTA).

Meciul este programat să înceapă nu mai devreme de ora 17:00. Este prima confruntare directă din circuitul WTA între Jaqueline Cristian și Petra Marčinko.

Mboko, care a intrat în premieră în Top 10 al clasamentului WTA luni, devine a șaptea jucătoare care se retrage de la ediția din acest an a turneului din Emiratele Arabe Unite.

Decizia adolescentei canadiene vine după parcursul până în finală la Qatar Open, la Doha. Mboko a fost învinsă de Karolína Muchová. Și cehoaica s-a retras ulterior de la Dubai, invocând o modificare a programului competițional.

După semifinala câștigată în Qatar, Mboko declara că ritmul alert al turneelor reprezintă o provocare.

Lista retragerilor de la Dubai le mai include pe Maria Sakkari (boală), Zheng Qinwen (boală), Elisabetta Cocciaretto (accidentare la coapsa stângă), Aryna Sabalenka (accidentare la șoldul drept) și Iga Świątek (modificare de program).