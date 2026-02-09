După trofeul de la Cluj, Sorana Cîrstea urcă pe locul 31 în clasamentul WTA. Prima sportivă din România din ierarhie

Sorana Cîrstea, care și-a anunțat retragerea după acest sezon, a urcat cinci poziții în clasamentul mondial.

Sportiva originară din Târgoviște, în vârstă de 35 de ani, a câștigat, sâmbătă, cel de-al nouălea titlu în circuitul WTA.

Cîrstea s-a impus în finala Transylvania Open, disputată împotriva britanicei cu origini române, Emma Răducanu.

Sorana Cîrstea are 1499 de puncte. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 21, în 2013.

De altfel, și Emma Răducanu a urcat cinci poziții în clasamentul mondial, după finala disputată la Cluj. Sportiva britanică se află acum pe locul 25 WTA, cu 1700 de puncte.

Jaqueline Cristian, care a fost eliminată duminică în primul tur la Doha, a coborât o poziție, ajungând pe locul 36 WTA, cu 1307 puncte.

Din România, în Top 100 se mai regăsește Elena-Gabriela Ruse, care se menține pe locul 72, cu 892 de puncte.

Cea mai semnificativă urcare din clasament a fost realizată de Sara Bejlek, din Cehia.

Sportiva cehă a urcat 63 de poziții, ajungând pe locul 38 (1277 puncte), după titlul de la Abu Dhabi, turneul WTA500.

Câștigătoarea de anul trecut de la Transylvania Open, Anastasia Potapova, a înregistrat cea mai mare coborâre a săptămânii (18 poziții).

Sportiva care reprezintă Austria, eliminată în sferturi la Cluj, de Sorana Cîrstea, a coborât pe locul 76 (872 puncte).

Lider mondial rămâne Aryna Sabalenka (Belarus), cu 10.990 de puncte, urmată de poloneza Iga Swiatek (7978 p) și kazaha Elena Rybakina (7523 puncte).