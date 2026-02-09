Prima pagină » Sport » După trofeul de la Cluj, Sorana Cîrstea urcă pe locul 31 în clasamentul WTA. Prima sportivă din România din ierarhie

Sorana Cîrstea a ajuns sportiva din România aflată pe cea mai bună poziție din clasamentul WTA, după trofeul obținut săptămâna trecută la turneul WTA250 de la Cluj, urcând pe locul 31, potrivit ierarhiei publicate luni de Asociația profesionistă de tenis feminin (WTA).
Foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
09 feb. 2026, 10:59, Sport

Sorana Cîrstea, care și-a anunțat retragerea după acest sezon, a urcat cinci poziții în clasamentul mondial.

Sportiva originară din Târgoviște, în vârstă de 35 de ani, a câștigat, sâmbătă, cel de-al nouălea titlu în circuitul WTA.

Cîrstea s-a impus în finala Transylvania Open, disputată împotriva britanicei cu origini române, Emma Răducanu.

Sorana Cîrstea are 1499 de puncte. Cea mai bună clasare a sa a fost locul 21, în 2013.

De altfel, și Emma Răducanu a urcat cinci poziții în clasamentul mondial, după finala disputată la Cluj. Sportiva britanică se află acum pe locul 25 WTA, cu 1700 de puncte.

Jaqueline Cristian, care a fost eliminată duminică în primul tur la Doha, a coborât o poziție, ajungând pe locul 36 WTA, cu 1307 puncte.

Din România, în Top 100 se mai regăsește Elena-Gabriela Ruse, care se menține pe locul 72, cu 892 de puncte.

Cea mai semnificativă urcare din clasament a fost realizată de Sara Bejlek, din Cehia.

Sportiva cehă a urcat 63 de poziții, ajungând pe locul 38 (1277 puncte), după titlul de la Abu Dhabi, turneul WTA500.

Câștigătoarea de anul trecut de la Transylvania Open, Anastasia Potapova, a înregistrat cea mai mare coborâre a săptămânii (18 poziții).

Sportiva care reprezintă Austria, eliminată în sferturi la Cluj, de Sorana Cîrstea, a coborât pe locul 76 (872 puncte).

Lider mondial rămâne Aryna Sabalenka (Belarus), cu 10.990 de puncte, urmată de poloneza Iga Swiatek (7978 p) și kazaha Elena Rybakina (7523 puncte).

