Australian Open: Aryna Sabalenka, lider mondial, susține că Australian Open nu se reduce doar la ea și Iga Swiatek

Jucătoarea belarusă Aryna Sabalenka, lider mondial în tenisul feminin, a declarat vineri că lupta pentru titlul de la Australian Open este deschisă și nu se limitează doar la ea și la poloneza Iga Swiatek, ocupanta locului 2 mondial.
15 January 2026, Australia, Melbourne: World No. 1 Belarusian tennis player Aryna Sabalenka poses in front of an Airbus A380 with a special Australian Open livery during an Emirates Airlines promotional event at Melbourne Airport.
„Nu este vorba doar despre mine și Iga. Sunt și Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula. Nu e doar despre noi două, sincer”, a spus Sabalenka, într-o conferință de presă premergătoare startului primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

Belarusa a câștigat săptămâna trecută turneul de la Brisbane și vrea să continue seria de performanțe bune la Melbourne Park.

Ea și Swiatek împart între ele 10 titluri de Grand Slam și au dominat circuitul în ultimii ani, dar Sabalenka consideră că există și alte jucătoare care pot pune probleme.

„Finala de anul trecut a fost dificilă. Ea a jucat incredibil și mi-a luat ceva timp să-mi revin. Am lucrat la greșelile mele în meciurile următoare și acum vin la Australian Open concentrată să mă descurc mai bine decât anul trecut”, a adăugat ea.

Sabalenka a avut un start neobișnuit de sezon, jucând împotriva lui Nick Kyrgios în meciul „Battle of the Sexes” din Dubai, criticat de unii, înainte de a merge la Brisbane.

Ea spune însă că acest eveniment i-a fost de folos în pregătirea pentru Melbourne.

„Am avut o pregătire foarte bună, m-am recuperat complet. Meciurile suplimentare m-au ajutat să testez câteva lucruri la care am lucrat în timpul pregătirii”, a menționat liderul mondial.

Belarusa își începe campania de la Australian Open contra francezei Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, posesoare a unei invitații.

Swiatek o va întâlni pe chinezoaica Yuan Yue, din calificări. Poloneza nu a trecut niciodată de semifinale la Australian Open, în timp ce are în palmares titluri la toate celelalte trei turnee de Grand Slam.

Sabalenka poate să devină prima jucătoare de la Martina Hingis încoace care câștigă trei titluri consecutive la Australian Open.

