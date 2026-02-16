Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea coboară pe locul 32 în clasamentul WTA, prima româncă din ierarhie. Top 3 neschimbat, cu Aryna Sabalenka lider

Sorana Cîrstea este în continuare cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială de tenis feminin. Jucătoare de 35 de ani a coborât un loc în clasamentul publicat luni, ajungând pe poziția a 32-a. În fruntea ierarhiei, jucătoarea din Belarus, Aryna Sabalenka, se menține lider.
Sorana Cîrstea coboară pe locul 32 în clasamentul WTA, prima româncă din ierarhie. Top 3 neschimbat, cu Aryna Sabalenka lider
Sorana Cîrstea, Sursa foto: Mediafax Foto
Petre Apostol
16 feb. 2026, 09:39, Sport

Sorana Cîrstea ocupă locul 32 mondial, cu 1.439 de puncte. Sportiva din Târgoviște rămâne astfel principala reprezentantă a României în elita tenisului feminin.

Sorana Cîrstea s-a retras, săptămâna trecută, de la turneul de la Doha, după titlul câștigat la Transylvania Open.

A doua româncă din clasament este Jaqueline Cristian, care se menține în Top 40.

Jaqueline Cristian ocupă locul 39, având 1.307 puncte. Sportiva română a coborât trei poziții față de săptămâna precedentă.

A treia româncă prezentă în Top 100 este Elena-Gabriela Ruse, care a coborât opt poziții.

Ruse ocupă acum locul 80 mondial, cu 864 de puncte.

În fruntea ierarhiei mondiale se menține Aryna Sabalenka, cu 10.870 de puncte.

Sportiva din Belarus are un avans de peste 3.000 de puncte față de principalele urmăritoare: Iga Świątek (Polonia, 7.803 puncte) și Elena Rybakina (Kazahstan, 7.523 puncte).

Locurile 4-6 sunt ocupate de sportive din SUA. Coco Gauff și Jessica Pegula au devansat-o pe Amanda Anisimova.

Canadianca Victoria Mboko, finalistă la Doha, a ajuns în premieră în Top 10. Mboko ocupă locul 10, în urcare cu trei poziții.

