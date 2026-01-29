Aryna Sabalenka trece de Elina Svitolina și ajunge în a 4-a finală consecutivă la Australian Open

Aryna Sabalenka s-a desprins în game-ul patru în primul set, reușind primul break al partidei.

Game-ul a avut și un moment controversat. Sabalenka a fost sancționată pentru o intervenție verbală înaintea returului adversarei. Aceasta a cerut revizuirea fazei la video, însă decizia arbitrului a rămas neschimbată. Sportiva din Belarus a depășit momentul și a obținut, în cele din urmă, break-ul.

Apoi, jucătoarea belarusă a controlat partida, desprinzându-se la 4-1 și închizând setul cu un nou break, după ce a fructificat una dintre cele trei șanse avute.

În setul secund, Svitolina a început mai bine și chiar a condus cu 2-0, după un break rapid.

Sabalenka a revenit, câștigând cinci game-uri consecutive, care au adus-o la un pas de finală. Ucraineanca a oprit seria liderului mondial, făcând 5-3, dar Sabalenka a închis meciul fără emoții, pe propriul serviciu.

Dublă campioană la Melbourne (2023, 2024) a impresionat prin statistici. A încheiat cu 70% puncte câștigate cu primul serviciu, 27 de lovituri câștigătoare și o singură dublă greșeală.

Belarusa a ajuns astfel la a opta finală de Grand Slam din carieră, reușind performanța de a se califica în ultimul act fără să piardă vreun set, la fel ca în edițiile precedente câștigate.

Prin acest succes, Sabalenka și-a îmbunătățit bilanțul direct cu Svitolina la 6-1 în circuitul WTA.

Sabalenka a devenit prima jucătoare după Martina Hingis care ajunge în patru finale consecutive la Australian Open.

În finala de sâmbătă, Aryna Sabalenka se va confrunta cu învingătoarea dintre Jessica Pegula (favorita nr. 6) și Elena Rybakina (cap de serie nr. 5).