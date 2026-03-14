Indian Wells: Sabalenka și Rybakina se întâlnesc în finală, pentru a treia oară în ultimele luni

Aryna Sabalenka și Elena Rybakina se vor întâlni duminică la Indian Wells în finală, pentru a treia oară în puțin peste patru luni.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 15:37, Sport

Numărul unu mondial, Sabalenka, a trecut de cehoaica Linda Noskova cu 6-3, 6-4, în timp ce Rybakina a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina cu 7-5, 6-4.

„Mă simt minunat. Am pierdut câteva finale aici, așa că mă voi asigura că voi fi mai mult decât pregătită duminică”, a declarat Sabalenka, citată de BBC.

Numărul trei mondial, Rybakina, a câștigat patru dintre cele cinci întâlniri din finale cu Sabalenka , cele mai recente fiind la WTA Finals în noiembrie și la Australian Open în ianuarie.

„Voi lupta cât de mult pot. Sper să fie un meci grozav”, a spus jucătoarea kazahă, care a învins-o pe Sabalenka în finala de la Indian Wells din 2023.

Finala de duminică va marca a 14-a finală WTA 1.000 pentru belarusa Sabalenka.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea pe 12 și 13 aprilie în România
Gandul
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Războiul „Templelor”: Două grupări masonice își dispută în instanțe legitimitatea și apartenența la „Marea Lojă Națională din România”
Libertatea
Gabriela Cristea a dezvăluit abia acum care a fost primul salariu de la Pro TV: ”Eram milionăreasă acum, dar nu aveam educație financiară”
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor