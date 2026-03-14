Indian Wells: Sabalenka și Rybakina se întâlnesc în finală, pentru a treia oară în ultimele luni

Numărul unu mondial, Sabalenka, a trecut de cehoaica Linda Noskova cu 6-3, 6-4, în timp ce Rybakina a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina cu 7-5, 6-4.

„Mă simt minunat. Am pierdut câteva finale aici, așa că mă voi asigura că voi fi mai mult decât pregătită duminică”, a declarat Sabalenka, citată de BBC.

Numărul trei mondial, Rybakina, a câștigat patru dintre cele cinci întâlniri din finale cu Sabalenka , cele mai recente fiind la WTA Finals în noiembrie și la Australian Open în ianuarie.

„Voi lupta cât de mult pot. Sper să fie un meci grozav”, a spus jucătoarea kazahă, care a învins-o pe Sabalenka în finala de la Indian Wells din 2023.

Finala de duminică va marca a 14-a finală WTA 1.000 pentru belarusa Sabalenka.