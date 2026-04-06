Aryna Sabalenka trece de Chris Evert și urcă pe locul 11 all-time la săptămâni consecutive pe locul 1 WTA

Aryna Sabalenka continuă parcursul dominant din circuitul feminin de tenis și a ajuns luni la 77 de săptămâni consecutive pe primul loc în clasamentul WTA, urcând pe poziția a 11-a în topul all-time și depășind-o pe legendara Chris Evert, care a avut o serie de 76 de săptămâni între 1980 și 1982.
08 January 2026, Australia, Brisbane: Belarusian tennis player Aryna Sabalenka celebrates after winning a point against Romania's Sorana Cirstea during their women's singles round of 16 tennis match on day five of the Brisbane International tennis tournament at Pat Rafter Arena in Brisbane. Photo: Darren England/AAP/dpa
Petre Apostol
06 apr. 2026, 18:40, Sport

Aryba Sabalenka, din Belarus, este la doar trei săptămâni de a egala performanța elvețiencei Martina Hingis, ocupanta locului 10 all-time, care a acumulat 80 de săptămâni consecutive pe locul 1.

Topul all-time al celor mai multe săptămâni consecutive pe primul loc este dominat de marile legende ale tenisului feminin.

Primele poziții sunt ocupate de Steffi Graf și Serena Williams, ambele cu câte 186 de săptămâni consecutive pe locul 1.

Acestea sunt urmate de Martina Navratilova (156 de săptămâni), Ashleigh Barty (114), Chris Evert (113), Graf (94), Monica Seles (91), Navratilova (90), Graf (87) și Hingis (80).

Sabalenka a avut un start excelent de sezon în 2026, cu un bilanț de 23 de victorii și o singură înfrângere în primele turnee.

Ea a câștigat titluri la Brisbane, Indian Wells și Miami, confirmând forma de top din circuitul WTA. Singura înfrângere a venit în finala Australian Open 2026, unde a fost învinsă de Elena Rybakina.

De asemenea, Sabalenka a reușit o performanță notabilă în „Sunshine Double”, câștigând atât turneul de la Indian Wells, cât și pe cel de la Miami. În plus, în cele 12 meciuri disputate în acest interval a cedat doar două seturi.

Cu 11.025 de puncte în clasament, Sabalenka are un avans considerabil față de locul 2, ocupat de Rybakina (8.108 puncte).

Următorul turneu pentru liderul mondial va fi Grand Prix Stuttgart, competiție la care nu a câștigat încă trofeul, deși a ajuns de patru ori în finală.

