Sorana Cîrstea urcă 6 locuri în clasamentul WTA, intră în Top 30. Sabalenka se menține pe primul loc

Sorana Cîrstea se menține prima sportivă română din clasamentul mondial de tenis feminin, intrând în Top 30 WTA după ce a ajuns până în optimile de finală ale turneului de la Miami. Învingătoare la Miami, Aryna Sabalenka rămâne în fruntea ierarhiei.
Sorana Cîrstea urcă 6 locuri în clasamentul WTA, intră în Top 30. Sabalenka se menține pe primul loc
Foto: SMG via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
30 mart. 2026, 07:55, Sport

Sorana Cîrstea a urcat șase poziții și ocupă locul 29, cu 1.459 de puncte, fiind în prezent cea mai bine clasată jucătoare din România.

Jucătoarea de 35 de ani pătrunde în Top 30 mondial pentru prima dată după doi ani. Cea mai bună clasare a sa în ierarhia mondială este locul 21, în 2013.

O altă evoluție notabilă este cea a Jaqueline Cristian, care se află pe locul 35 mondial, cu 1.382 de puncte, în urcare cu o poziție.

Cea de-a treia jucătoare română din Top 100 WTA, Elena-Gabriela Ruse, a înregistrat o coborâre semnificativă.

Sportiva de 28 de ani a coborât 10 poziții, ajungând pe locul 83, cu 840 de puncte.

La vârful ierarhiei mondiale, lider rămâne Aryna Sabalenka, cu 11.025 de puncte, care a câștigat la Miami al treilea trofeu din 2026.

Jucătoarea din Belarus are un avantaj de peste 2.000 de puncte față de a doua clasată, kazaha Elena Rybakina (8.108 puncte).

Finalistă la Miami, Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, a revenit în Top 3, ocupând locul 3, cu 7.278 puncte. Poloneza Iga Swiatek a coborât pe poziția a patra (7.263 puncte).

Ucraineanca Yuliia Starodubtseva a înregistrat cea mai mare ascensiune din Top 100, urcând 19 poziții (locul 89).

