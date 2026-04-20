Sorana Cîrstea se menține pe locul 26 în clasamentul mondial din tenisul feminin profesionist, fiind cea mai bine clasată jucătoare din România, potrivit ierarhiei WTA actualizate luni. Aryna Sabalenka rămâne lider autoritar al ierarhiei, deși nu a evoluat săptămâna trecută.
Foto: SMG / ZUMA Press Wire
Petre Apostol
20 apr. 2026, 08:47, Sport

Sorana Cîrstea ocupă locul 26 WTA, cu 1.540 de puncte. Jucătoarea de 36 de ani traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale, în anul la finalul căruia și-a anunțat retragerea.

Cîrstea a ratat șansa să-și adjudece mai multe puncte în clasament, după ce a fost nevoită să se retragă înainte de semifinalele turneului de la Rouen (Franța), săptămâna trecută.

Sportiva originară din Târgoviște a declarat forfait, după o accidentare la picior. Aceasta ar putea reveni pe teren la turneul de la Madrid.

România mai are încă două jucătoare în Top 100 WTA.

Jaqueline Cristian se menține pe poziția a 33-a, cu 1.382 de puncte.

Elena-Gabriela Ruse se află pe locul 71, cu 937 de puncte, în coborâre cu 10 poziții.

Aryna Sabalenka, din Belarus, ocupă locul 1 mondial, cu 10.895 de puncte, menținând un avans considerabil, față de a doua clasată.

Kazaha Elena Rybakina se află pe locul secund, cu 8.500 de puncte. Rybakina a câștigat săptămâna trecută turneul de la Stuttgart. A fost al 13-lea trofeul din carieră, primul la un turneu pe care l-a mai câștigat anterior.

Podiumul este completat de americanca Coco Gauff (7.279 puncte).

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Sectorul din București cu cei mai săraci pensionari. Unde sunt cele mai mici pensii în 2026, de fapt
CSID
Primul oraș din România în care se introduce tram-trenul. Ce este acesta și cum va funcționa
Promotor