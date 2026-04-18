Sorana Cîrstea, în semifinale la turneul WTA de la Rouen după o victorie în fața Annei Bondar

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Rouen după ce a învins-o pe Anna Bondar cu 7-6, 6-2 și va juca sâmbătă pentru un loc în finală împotriva ucrainencei Veronika Podrez.
Nițu Maria
18 apr. 2026, 10:19, Sport

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat vineri seară în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen, Franța, dotat cu premii totale de 246.388 de euro, după o victorie obținută în fața sportivei din Ungaria, Anna Bondar, scor 7-6 (7/2), 6-2.

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 26 WTA), cap de serie numărul doi, a câștigat meciul după o oră și 39 de minute de joc.

Românca are acum un bilanț perfect în duelurile cu Anna Bondar (28 de ani, locul 64 WTA), 3-0. Anterior, Cîrstea a învins-o în 2019, la Budapesta, scor 4-6, 6-3, 6-4, și în 2022, la Lyon, scor 6-3, 6-3.

În urma avansului său în semifinalele de la Rouen, sportiva din România și-a asigurat un premiu de 12.331 de euro și 98 de puncte WTA.

În penultimul act, Sorana Cîrstea va juca împotriva ucrainencei Veronika Podrez, în vârstă de 19 ani, aflată pe locul 209 WTA. Meciul va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 17:40.

Podrez a trecut în sferturi de britanica Katie Boulter, scor 6-4, 6-1, și a reușit până acum la Rouen victorii importante în fața Sloanei Stephens și Elisabettei Cocciaretto.

Va fi prima întâlnire oficială pe teren între Cîrstea și Podrez.

În cealaltă semifinală a turneului se vor întâlni Marta Kostiuk și Tatjana Maria.

