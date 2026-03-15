Sinner și Medvedev se vor duela în finala turneului de la Indian Wells

Daniil Medvedev și Jannik Sinner vor juca finala turneului ATP de la Indian Wells, după victoriile obținute sâmbătă seară în semifinale.
Sinner și Medvedev se vor duela în finala turneului de la Indian Wells
Iulian Moşneagu
15 mart. 2026, 07:26, Sport

Rusul Daniil Medvedev, cap de serie numărul 11, l-a învins pe principalul favorit, spaniolul Carlos Alcaraz, cu 6-3, 7-6 (3).

Pentru Alcaraz a fost prima înfrângere din acest an, după o serie de 16 victorii consecutive, în care a câștigat și turneele de la Australian Open și Doha.

Medvedev a pus astfel capăt unei serii de patru înfrângeri consecutive în fața lui Alcaraz. Ultima sa victorie în duelul direct fusese în semifinalele US Open din 2023.

În cealaltă semifinală, italianul Jannik Sinner, cap de serie numărul doi, l-a învins pe germanul Alexander Zverev cu 6-2, 6-4, după un meci care a durat o oră și 23 de minute.

Sinner conduce acum cu 7-4 în confruntările directe cu Zverev.

Nici Medvedev, nici Sinner nu au pierdut încă vreun set în acest turneu. Sinner a câștigat ultimele trei meciuri împotriva lui Medvedev, inclusiv în sferturile de finală de la US Open din 2024.

