Emma Răducanu și Donna Vekic vor disputa finala turneului WTA 500 de la Queen’s

Emma Răducanu a trecut mai întâi de rusoaica Kamilla Rakhimova în sferturile de finală, iar apoi a învins-o în semifinale pe americanca Iva Jovic, cap de serie numărul șase, cu 6-2, 6-2, după o oră și 31 de minute de joc.

Pentru jucătoarea britanică, aceasta va fi prima finală disputată pe teren propriu la nivel WTA și a treia din carieră.

În cealaltă semifinală, Donna Vekic a învins-o categoric pe britanica Katie Boulter, scor 6-1, 6-3, într-un meci care a durat 66 de minute.

Finala de la Queen’s va reprezenta primul duel direct dintre Răducanu și Vekic în circuitul WTA.

Pentru Vekic, aceasta este a 15-a finală WTA a carierei și prima la nivel de circuit după anul 2024.

De partea cealaltă, Răducanu va disputa a doua finală din acest sezon, după cea pierdută în februarie la Cluj-Napoca în fața româncei Sorana Cîrstea.

Finala este programată duminică, de la ora 15:30. Turneul de la Queen’s marchează revenirea competiției feminine la celebrul club londonez.