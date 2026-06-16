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Emma Răducanu, surprinsă alături de un bărbat misterios. Cine e bărbatul care i-a alinat durerea după înfrângerea de la Queen’s

Emma Răducanu a fost văzută cu un bărbat misterios, la doar câteva ore după ce aceasta a pierdut sfâșietor în fața Donnei Vekic finala de la Queen's.
Emma Răducanu, surprinsă alături de un bărbat misterios. Cine e bărbatul care i-a alinat durerea după înfrângerea de la Queen's
Ioana Târziu
16 iun. 2026, 14:46, Sport
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Emma Răducanu a fost surprinsă alături de un bărbat misterios, relatează Mirror.

Jucătoarea britanică a pierdut cu câteva ore înainte în fața Donnei Vekic, la finala de la Queen’s.

Totuși, durerea provocată de înfrângere nu a descurajat-o pe sportivă. Duminică, ea și-a petrecut timpul alături de un bărbat misterios.

Cine e bărbatul misterios

Răducanu a fost văzut în Parcul Battersea din sud-vestul Londrei alături de John Friend, în vârstă de 32 de ani. Friend, despre care se pare că este un profesionist în PR, a fost văzut plimbându-și câinele alături de Răducanu. Ulterior, cei doi au fost văzuți așezându-se împreună pe o bancă în parc, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, nu există nicio confirmare oficială că cei doi ar forma un cuplu.

Răducanu și-a ținut în mare parte viața romantică departe de lumina reflectoarelor, de la despărțirea de miliardarul moștenitor Carlo Agostinelli în 2024.

„N-ai fi crezut că suferise o înfrângere”

„N-ai fi crezut că, cu câteva ore mai devreme, suferise o înfrângere pe teren. Orice dezamăgire părea că se evaporase în timp ce se îmbrățișau. Cu siguranță nu păreau să fie stânjeniți că sunt împreună și afectuoși, și erau o mulțime de alți oameni în jur”, a declarat un martor pentru publicația The Sun, citat de sursa inițială.

„Emma și bărbatul ei păreau că nu le pasă de nimic în timp ce se plimbau prin mulțime”, a spus observatorul anonim. „Păreau îndrăgostiți unul de celălalt”.

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