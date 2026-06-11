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Sorana Cîrstea – Emma Răducanu, în optimi la Queen’s. Când joacă Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse

Zi importantă pentru tenisul românesc, toate cele trei jucătoare prezente în Top 100 mondial - Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse - jucând în optimile de finală ale turneelor WTA de la Queen's (Marea Britanie) și 's-Hertogenbosch (Țările de Jos).
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, în optimi la Queen's. Când joacă Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse
sursă foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
11 iun. 2026, 06:31, Sport
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Sorana Cîrstea (locul 18 WTA) o va reîntâlni pe britanica Emma Răducanu, jucătoare cu origini române, aflată pe locul 42 mondial. Va fi practic reeditarea finalei de la Transylvania Open, câștigată în prima parte a anului de Sorana Cîrstea, cu 6-0, 6-2.

Emma Răducanu a câștigat, însă, primul duel direct, pe iarbă, la Wimbledon 2021, cu 6-3, 7-5.

Partida este programată după ora 13:30, pe arena principală.

Tot joi, Jaqueline Cristian (38 WTA) va încerca să obțină calificarea în sferturile de finală ale turneului londonez. Românca o va înfrunta pe favorita gazdelor, Katie Boulter (73 WTA), într-un meci programat după confruntarea dintre Elena Rybakina și Tatjana Maria, nu mai devreme de ora 18:00.

Boulter conduce cu 2-1 la întâlnirile directe. Cel mai recent duel a avut loc în aprilie, la Rouen, când britanica s-a impus cu 7-6 (5), 4-6, 6-1.

O altă reprezentantă a României aflată în acțiune este Gabriela Ruse (88 WTA). Ea o întâlnește pe Elise Mertens în optimile turneului WTA 250 de la ‘s-Hertogenbosch, partida fiind programată de la ora 12:00.

Belgianca ocupă locul 22 mondial și conduce cu 4-0 în confruntările directe. Ultimul succes al lui Mertens împotriva româncei a venit anul trecut, chiar pe iarba de la ‘s-Hertogenbosch, scor 6-3, 6-0.

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