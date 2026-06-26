Gabriela Ruse s-a oprit în semifinala turneului de la Bad Homburg

Românca a pierdut în două seturi într-un meci care a fost întrerupt de organizatori din cauza temperaturilor mari.

Scorul a fost 6-4, 6-4 în favoarea jucătoarei din Cehia.

Gabriela Ruse traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului, după ce a ajuns în a șaptea semifinală din carieră și a doua din acest an în circuitul WTA.

Românca le-a eliminat la Bad Homburg pe Linda Noskova, Anna Kalinskaia și, în sferturile de finală, pe americanca Emma Navarro, cap de serie numărul şase, pe care a învins-o cu 6-4, 6-2, în doar o oră și 15 minute.