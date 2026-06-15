Șeful UEFA, criticat de 13 naționale de la Cupa Mondială după comentariile despre meciuri „neinteresante”

Într-o declarație comună publicată de Federația de Fotbal din Africa de Sud, cele 13 națiuni și-au exprimat „profunda dezamăgire” față de comentariile recente ale președintelui UEFA privind extinderea Cupei Mondiale și față de faptul că acesta ar fi descris mai multe meciuri drept „neinteresante”, relatează ESPN.

Čeferin ar fi făcut aceste comentarii săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe organizate la Ljubljana, potrivit site-urilor slovene Žurnal 24 și Dosi.

Declarația a fost semnată, alături de Africa de Sud, de debutantele la Cupa Mondială Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, dar și de Congo, Haiti, Algeria, Maroc, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș și Tunisia.

„Pentru țările noastre, nu există meci neimportant la Cupa Mondială”, se arată în declarație.

„A sugera că aceste meciuri ar fi cumva mai puțin importante este profund dezamăgitor și nu recunoaște eforturile, sacrificiile și aspirațiile jucătorilor, antrenorilor, cluburilor, liderilor din fotbal și suporterilor din întreaga lume”, au adăugat cele 13 federații.

„Pentru Capul Verde, Curaçao, Iordania și Uzbekistan, calificarea la Cupa Mondială FIFA reprezintă o realizare istorică și împlinirea unui vis împărtășit de generații (…) Pentru națiuni precum Congo și Haiti, revenirea pe cea mai mare scenă a fotbalului după o absență îndelungată are o semnificație specială pentru milioanele de suporteri care au așteptat ani, iar în unele cazuri decenii, acest moment”, se mai arată în declarație.

Cupa Mondială din 2026 este organizată în Statele Unite, Mexic și Canada și este prima ediție din istoria competiției cu 48 de echipe.