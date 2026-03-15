Meciul Finalissima dintre Spania și Argentina din Qatar, anulat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Anunțul a fost făcut de UEFA, iar decizia a fost luată după consultări cu autoritățile sportive din Qatar. „Este o sursă de mare dezamăgire pentru UEFA și organizatori faptul că circumstanțele au privat echipele de șansa de a concura pentru acest premiu prestigios în Qatar”, se arată în comunicatul emis de UEFA, citat de Reuters.

Meciul care reunește echipa națională a Spaniei, câștigătoarea Campionatului European din 2024 și Argentina, câștigătoarea Copa America 2024 și campioana mondială en titre, urma să fie disputat pe stadionul Lusail din Doha, pe 27 martie.

Pentru reprogramarea partidei, UEFA a propus mai multe variante. „Prima opțiune a fost organizarea meciului pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la data inițială, cu o împărțire a suporterilor în proporție de 50:50. A doua a fost organizarea Finalissima în două manșe – una pe Santiago Bernabeu pe 27 martie și cealaltă la Buenos Aires, într-o fereastră internațională înainte de EURO și Copa America 2028, oferind din nou o împărțire a suporterilor de 50:50 pentru meciul de la Madrid.”, se arată în comunicatul emis de forul european. Cu toate acesta, Asociația Argentiniană de Fotbal a respins ambele opțiuni.

Federația argentiniană a propus o alternativă: „Argentina a făcut o contrasugestie de a juca meciul după Campionatul Mondial, dar, deoarece Spania nu are date disponibile, această opțiune a trebuit exclusă. În cele din urmă, și contrar planului inițial convenit ca meciul să aibă loc pe 27 martie, Argentina și-a declarat disponibilitatea de a juca exclusiv pe 31 martie, o dată care s-a dovedit a fi impracticabilă”.

„Prin urmare, și spre regretul UEFA, această ediție a Finalissima a fost anulată”, se arată în încheierea comunicatului.