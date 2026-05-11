U-BT Cluj-Napoca, în fața unei performanțe istorice: Semifinalele Ligii Adriatice

U-BT Cluj-Napoca, echipă aflată la prima participare în Liga Adriatică, este un pas de semifinalele competiției.

În sferturile de finală, campionii României joacă împotriva echipei Buducnost Podgorica, unde scorul a ajuns la 1-1, astfel că partida de marți din Muntenegru este decisivă. Meciul este programat marți de la ora 21.00 în Sala „Morača”.

U-BT și Buducnost se vor duela pentru a șasea oară în acest sezon. Muntenegrenii conduc cu 3-2 la general, după succesele din Top 8-ul Ligii Adriatice, respectiv primul meci din sferturile de finală ale competiției.

U-BT a câștigat prima și ultima confruntare directă din acest sezon, ambele meciuri având o miză uriașă.

Pe 11 martie 2026, „alb-negrii” au obținut calificarea pentru al treilea an consecutiv în sferturile de finală ale BKT EuroCup, după ce s-au impus cu 100-82 pe terenul muntenegrenilor, la capătul unui meci dominat în totalitate.

Săptămâna trecută, în 8 mai, împinsă de la spate de peste 6000 de fani prezenți în tribunele din BTarena, U-BT a învins-o din nou pe Buducnost, scor 94-90, egalând la general seria din sferturile de finală ale Ligii Adriatice.

Meci decisiv

„Jucăm un meci decisiv pentru calificarea în semifinalele Ligii Adriatice, ceea ce ar fi o performanță senzațională pentru noi. Asta ar însemna să fim una dintre cele mai bune echipe într-o competiție de top. Ne dorim mult să câștigăm. Este un singur meci și orice este posibil, chiar dacă ei pleacă cu prima șansă, fiindcă joacă acasă. Nu ne este frică de acest lucru și îmi plac astfel de meciuri”, a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

Conform acestuia, Guzman nu va juca și este posibil să nu joace nici Taylor.

„Știm că meciul de mâine va fi o provocare, mai ales că jucăm pe terenul lor. Ne-am întâlnit deja de cinci ori, așa că ne cunoaștem foarte bine jocul unii altora și felul în care evoluăm. Va fi un meci foarte disputat și va trebui să ne consumăm toată energia ca să reușim să câștigăm”, a spus și Daron Russell, jucătorul lui U-BT.