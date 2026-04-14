Doi baschetbaliști de la U-BT Cluj, printre liderii penultimei etape din Top 8 în Liga Adriatică

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a pierdut luni seară, în Serbia, cu echipa de Euroligă - Steaua Roșie Belgrad, scor 76-86, însă a avut doi jucători printre liderii etapei a 7-a, penultima, din Top 8 în Liga Adriatică.
sursă foto: Crvena zvezda mts/Djordje Kostic
Petre Apostol
14 apr. 2026, 13:22, Sport

U-BT Cluj-Napoca avea asigurat locul 5 la finalul Top 8, indiferent de rezultatele din ultimele două etape. De asemenea, Steaua Roșie Belgrad nu mai putea coborî sau avansa de pe locul al treilea.

Daron Russell și Mitchell Creek au fost cei mai valoroși jucători ai meciului. Ambii au încheiat cu un indice de performanță de 21.

Daron Russell, care a încheiat cu double-double, a fost liderul etapei la pase decisive.

Românul naturalizat de la U-BT Cluj a reușit 11 pase decisive, înscriind, totodată, 14 punce și bifând 5 recuperări și 2 intercepții.

Mitchell Creek a fost principalul marcator al partidei cu 22 de puncte. Australianul a mai adăugat 5 recuperări și 2 pase decisive.

Mitchell Creek

Creek a fost al treilea marcator al etapei. El i-a urmat pe Umoja Adeyemi Gibson (Cedevita), cu 25 de puncte, respectiv Aleksadar Lazić (Igokea), cu 22 de puncte.

Aleksandar Lazić a fost desemnat cel mai valoros jucător al rundei. El a încheiat cu 22 de puncte, 9 recuperări, 3 pase decisive, o intercepție și un capac, în victoria echipei sale din deplasarea de la Bosna Sarajevo, scor 89-86.

În ultima etapă din Top 8, U-BT Cluj va întâlni, pe teren propriu, echipa muntenegreană Buducnost, duminică, de la ora 18:00.

Partida reprezintă, practic, o avanpremieră a duelului din play-off dintre cele două echipe.

