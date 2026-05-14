Daron Russell, coordonatorul echipei U-BT Cluj-Napoca, lider la pase decisive în etapa a 2-a din sferturile Ligii Adriatice

Daron Russell, coordonatorul campioanei României la baschet masculin U-BT Cluj-Napoca, a fost desemnat joi cel mai bun pasator din a doua rundă a sferturilor de finală din Liga Adriatică (ABA League), după o evoluție solidă în meciul cu Budućnost VOLI Podgorica.
sursă foto: Buducnost VOLI / ABA League
Petre Apostol
14 mai 2026, 14:58, Sport
Baschetbalistul americano-român a reușit 7 pase decisive, cea mai bună performanță a rundei la acest capitol. Daron Russell fusese unul dintre liderii echipei clujene în victoria din meciul 2 al sferturilor, care a dus confruntarea în decisiv.

În partida a 3-a, însă, Budućnost s-a impus marți, eliminând pe U-BT Cluj, la prima experiență în competiție a campioanei României.

Daron Russell fusese și lider la intercepții, în prima etapă.

Datele etapei a 2-a din sferturi s-au centralizat după ce și ultimul sfert de finală și-a consumat meciul al doilea. Cedevita Ljubljana a învins Steaua Roșie Belgrad, scor 92-86, și a trimis duelul în meci decisiv.

Tot în etapa a 2-a, la puncte marcate s-a remarcat Džanan Musa, cu 27 de puncte pentru Dubai Basketball.

La recuperări, lider a fost Mfiondu Kabengele – cu 12 recuperări în meciul cu Spartak Subotica.

În ceea ce privește capitolul de intercepții, Dylan Osetkowski (KK Partizan Belgrad) și Juwan Morgan (Budućnost VOLI Podgorica) au împărțit locul 1, cu câte 4 intercepții fiecare.

