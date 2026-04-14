Creek și Russell, în a doua echipă ideală a EuroCup, după un sezon remarcabil cu U-BT Cluj-Napoca

Distincțiile vin în contextul unui nou parcurs solid al formației clujene, care a ajuns pentru al treilea an consecutiv în sferturile de finală ale competiției.

Echipa ideală secundă a fost stabilită în urma voturilor acordate de fani (10%), media (20%), antrenori principali (35%) și căpitanii echipelor (35%), potrivit unui comunicat al organizatorilor competiției.

Au fost recompensați jucătorii care au avut contribuții constante și decisive pe parcursul sezonului.

Alături de Creek și Russell, din această selecție mai fac parte Anthony Brown (Beșiktaș), Both Gach și Darius McGhee (ambii de la JL Bourg).

Russell, lider al competiției la media de puncte marcate

Daron Russell a avut unul dintre cele mai dominante sezoane din istoria recentă a EuroCup. A încheiat competiția ca fiind cel mai bun marcator, cu o medie de 19,8 puncte pe meci.

De asemenea, a fost pe locul 2 la pase decisive (6,2 pe meci), locul 2 la coșuri de trei puncte marcate, locul 4 la indicele de eficiență (PIR – 20,5) și în top 5 la intercepții.

Printre cele mai notabile prestații ale sale se numără:

– 37 de puncte marcate împotriva Neptunas Klaipeda (record al sezonului), cu 7 aruncări de trei puncte reușite

– 15 pase decisive într-un meci cu Slask Wroclaw – cea mai mare performanță de acest tip din sezon

– un meci complet cu 30 de puncte, 7 recuperări și 7 pase decisive, recompensat cu titlul de MVP al etapei

Creek, impact imediat în primul sezon

La rândul său, Mitchell Creek a impresionat în primul său sezon în EuroCup, devenind unul dintre cei mai eficienți și constanți jucători.

Australianul a încheiat cu 17,7 puncte pe meci (locul 6 în competiție), 46,8% la aruncările de trei puncte și indice de eficiență 19,8 (locul 5).

Creek a intrat în istoria competiției după ce a înscris 40 de puncte într-un meci contra Neptunas Klaipeda, devenind doar al șaptelea jucător care atinge această bornă. Evoluția i-a adus titlul de MVP al etapei.

De asemenea, Creek a demonstrat o constanță remarcabilă, cu indice de performanță de cel puțin 34 în patru partide.

Creek și Russell se alătură astfel unei liste selecte de jucători ai clubului clujean care au primit această distincție, alături de nume precum Patrick Richard, Emanuel Cățe și Zavier Simpson.

Prima echipă ideală a sezonului îi include pe Kyle Allman (Turk Telekom Ankara), Malachi Flynn (Bahçeşehir), Jared Harper (Hapoel Jerusalem), DeVante’ Jones (Trento) și Ante Žižić (Beșiktaș).