Prima pagină » Sport » Daron Russell, fundașul echipei de baschet U-BT Cluj, lider la intercepții în prima rundă a sferturilor ABA League

Baschetbalistul american cu cetățenie română Daron Russell, legitimat la campioana României, U-BT Cluj-Napoca, s-a remarcat în prima rundă a sferturilor de finală din ABA League (Liga Adriatică), fiind unul dintre cei mai eficienți jucători la capitolul intercepții.
sursă foto: Buducnost VOLI / ABA League
Petre Apostol
08 mai 2026, 12:59, Sport
Potrivit datelor oficiale prezentate vineri de reprezentanții ligii, Daron Russell a reușit 4 intercepții în meciul disputat de clujeni cu Buducnost, performanță care îl plasează la egalitate pe primul loc în această categorie statistică în runda inaugurală a sferturilor.

Russell a fost la egalitate cu DJ Stewart, jucător al formației Cedevita Olimpija, ambii conducând topul intercepțiilor după prima rundă.

Cel mai bun marcator din cele patru meciuri disputate a fost Džanan Musa, cu 31 de puncte pentru Dubai Basketball.

Cel mai bun recuperator a fost Miralem Halilović, cu 14 recuperări în meciul dintre echipa sa Bosna BH Telecom și Partizan Mozzart Bet.

La pase decisive, liderul rundei a fost Umoja Gibson, cu 9 assisturi pentru Cedevita Olimpija.

U-BT Cluj-Napoca a pierdut primul meci din serie cu echipa muntenegreană Buducnost, în deplasare, scor 73-86. Partida a doua este programată vineri seară, de la ora 20:00, la Cluj.

În celelalte trei sferturi de finală s-au înregistrat următoarele rezultate: Dubai – Spartak Subotica 102-74, Partizan – Bosna 81-73, Steaua Roșie Belgrad – Cedevita 101-92.

În sferturi se joacă după sistemul „cel mai bun din trei partide”.

