Meci decisiv pentru U-BT Cluj-Napoca în sferturile Ligii Adriatice

U-BT Cluj-Napoca are vineri șansa să egaleze situația la general și să trimită seria Buducnost Podgorica din sferturile de finală ale Ligii Adriatice în decisiv.

Muntenegrenii s-au impus cu 86-73 în primul meci al seriei, disputat marți, 5 mai, din Sala „Morača”.

Duelul din sferturile de finală se mută în BT Arena, vineri, de la ora 20.00.

În Liga Adriatică, pe teren propriu, clujenii au până acum 7 victorii din 12 partide. În afară de formațiile din Euroligă, Partizan Belgrad, BC Dubai și Steaua Roșie Belgrad, doar Bosna și Buducnost au mai reușit să plece cu victoria de pe malul Someșului.

De cealaltă parte, Buducnost a obținut 9 succese din 12 deplasări, ultimul venind chiar pe terenul clujenilor, în ultima etapă din Top 8-ul Ligii Adriatice.

U-BT se află la prima participare în Liga Adriatică.