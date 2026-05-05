U-BT Cluj-Napoca debutează în sferturile Ligii Adriatice

U-BT Cluj-Napoca începe marți seria din sferturile de finală ale Ligii Adriatice pe terenul celor de la Buducnost Podgorica. Partida are loc de la ora 19.45.

Este pentru a doua oară când cele două echipe se întâlnesc într-o fază eliminatorie. Pe 11 martie, clujenii i-au învins pe muntenegreni, chiar pe terenul acestora, scor 100-82, în optimile de finală ale BKT EuroCup, la capătul unui meci dominat în totalitate.

De atunci și până la meciul de marți, U-BT și Buducnost s-au duelat de două ori în Top 8-ul Ligii Adriatice. Muntenegrenii au avut câștig de cauză în ambele manșe, impunându-se cu 94-89, la Podgorica, respectiv 110-72 în BTarena.

Sferturile de finală ale competiției se joacă după sistemul cel mai bun din 3 partide. Pentru că au încheiat în Top 8 cu o poziție mai sus decât U-BT, respectiv pe locul 4, muntenegrenii vor beneficia de avantajul terenului propriu.

Programul partidelor:

Meciul 1: Marți, 5 mai, ora 19:45, Sala „Morača”

Meciul 2: Vineri, 8 mai, ora 20:00, BTarena

Meciul 3 (dacă este cazul): Joi, 14 mai, ora 20:00, Sala „Morača”

Ambele formații s-au impus în fazele eliminatorii ale campionatelor interne. U-BT a trecut de CSU Sibiu cu 3-0 la general în sferturile de finală ale LNBM, în timp ce Buducnost, calificată automat în semifinalele principalei competiții interne din Muntenegru, s-a calificat în finală după 2-0 la general cu Mornar Bar.

Declarații

„Ne dorim foarte mult să câștigăm acest meci. Întâlnim o echipă care joacă un baschet foarte fizic. Trebuie să fim pregătiți pentru asta. Îi cunoaștem bine, am jucat de trei ori până în acest moment cu ei și, până la urmă, e un meci de Play-Off al Ligii Adriatice. Ne-am dorit să fim aici și ar fi o foarte mare performanță să reușim o accedere în semifinale. Băieții își doresc și ei să evolueze la un nivel înalt”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

El a anunțat că marți clujenii nu se vor putea baza pe Karel Guzman, care probabil va trebui să stea o perioadă mai lungă.

„Este un meci important pentru noi. Am pierdut ultima partidă împotriva lor și trebuie să schimbăm câteva lucruri pentru a câștiga. Așteptăm cu nerăbdare confruntarea, este încă un meci, încă o provocare pentru noi și sper să ne întoarcem cu o victorie”, a spus Dušan Miletić, jucător U-BT.