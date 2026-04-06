Eșec pentru U-BT în Liga Adriatică. Silvășan: Începând cu mine, cred că am fost slabi

U-BT Cluj-Napoca a pierdut duminică seara, pe teren propriu, partida cu Bosna BH Telecom, scor 90-98, în etapa a VI-a din Top 8-ul Ligii Adriatice.

Cu două etape rămase până la startul play-off-ului, clujenii sunt pe locul 5 în clasament.

U-BT mai are de disputat două meciuri în faza Top 8, în deplasare la Steaua Roșie Belgrad și acasă cu Buducnost.

Clujenii sunt calificați în play-off-ul competiției, dar speră să rămână pe locul 5, care le-ar aduce un adversar mai accesibil în faza următoare.

Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, crede că Bosna și-a dorit duminică mai mult victoria.

„Felicitări echipei oaspete pentru această victorie, pe care și-au dorit-o mai mult decât noi. Cred că am fost destul de slabi în această seară, în ceea ce privește mentalitatea noastră. Începând cu mine, cred că am fost slabi. Nu am meritat să câștigăm acest meci pentru că nu am luptat în modul corect. Am pierdut lupta la recuperări, le-am permis să marcheze foarte ușor de la trei puncte, nu am fost concentrați și nu am avut reacția și spiritul de luptă potrivite. Așa că am meritat să pierdem acest meci. Asta este situația, trebuie să mergem mai departe și să învățăm din asta”, a spus Silvășan, citat de site-ul oficial al U-BT.