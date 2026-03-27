U-BT Cluj-Napoca începe cu o deplasare la Ljubljana returul fazei Top 8 din Liga Adriatică

Clujenii s-au impus miercuri, scror 98-95, în BT Arena în fața echipei din Slovenia într-un meci restanță din prima rundă a Top 8.

Sâmbătă este programat începutul returului din penultima fază a Ligii Adriatice.

U-BT joacă la Ljubljana cu Cedevita de la ora 21.00.

Va fi pentru a patra oară în stagiunea 2025-2026 și pentru a opta oară în ultimii patru ani când cele două echipe se întâlnesc.

Clujenii au câștigat primele două dueluri, ambele disputate în stagiunea 2022-2023, în EuroCup. Cedevita și-a luat revanșa în sezonul următor al competiției, iar anul acesta s-a impus din nou în dublă-manșă, 87-93 în BTarena, respectiv 86-80 la Ljubljana.

În a șaptea întâlnire, care a avut loc miercuri, în BT Arena, cele două echipe au jucat pentru prima data în Liga Adriatică. Clujenii au suplinit prin curaj și determinare absența a patru jucători și, împinși din spate de publicul clujean, au obținut prima victorie a sezonului în fața „dragonilor verzi”, scor 98-95.

Cele două adversare sunt vecine în clasament, fiecare având câte 12 victorii după 20 de meciuri jucate de la începerea stagiunii 2025-2026 a Ligii Adriatice. Cedevita e pe locul 5, cu un loc mai sus de U-BT Cluj-Napoca, criteriul de departajare fiind diferența dintre punctele marcate și cele primite.

Probleme de lot

U-BT pornește cu probleme de lot și meciul de sâmbătă.

„Mergem la Ljubljana pentru a încerca din nou să facem o surpriză. Situația noastră nu s-a îmbunătățit foarte mult, dimpotrivă, la această deplasare nici Richard nu va fi alături de noi [n. r. pe lângă Taylor, Guzman și Woodbury]. Ceea ce sperăm este să revină Molinar. El s-a antrenat astăzi, pare că se simte mai bine și probabil va evolua în acest meci, însă nu suntem 100% siguri. Însă, din nou, indiferent de situația în care ne aflăm și cu ce jucători putem evolua, vom merge acolo să ne luptăm și să fim cea mai bună versiune a noastră în acea zi”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.