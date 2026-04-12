Trei jucători lipsesc din lotul U-BT Cluj-Napoca în meciul cu Steaua Roșie Belgrad

Mihai Silvășan a anunțat că Karel Guzman și Patrick Richard nu s-au recuperat după accidentările suferite, iar Darius Miron este plecat cu lotul național de juniori.

„Lotul va fi în mare parte același ca la ultimul meci. Guzman și Richard încă nu sunt disponibili pentru a juca. Îi așteptăm, probabil că la meciul următor măcar unul din el va fi apt, însă pentru acest meci nu vor fi disponibili. Lipsește și Miron, care e plecat cu lotul național de juniori în pregătire”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al echipei.

Antrenorul spune că meciul de luni va fi dificil.

„Urmează un meci cu o echipă de Euroligă. Chiar dacă în ceea ce privește clasamentul, acest meci nu are foarte multe implicații, din punctul nostru de vedere este un meci în care ne dorim să jucăm cu mândrie, să jucăm un baschet de calitate, pentru că, dacă jucăm cu o echipă de Euroligă, nu ne putem prezenta oricum. Trebuie să avem mentalitatea corectă și să ne concentrăm pe fiecare posesie”, a declarat Silvăna.

„Jucăm împotriva unei echipe de Euroligă, ceea ce înseamnă că vor fi foarte fizici și vor juca cu multă intensitate. Vom încerca să ne ridicăm la nivelul intensității și al jocului lor fizic și să fim constanți în lucrurile pe care știm să le facem bine. Cu siguranță va fi o provocare pentru noi, dar ne dorim această provocare și suntem foarte entuziasmați să jucăm împotriva lor”, a spus și Dušan Miletić, jucător la U-BT.

U-BT Cluj-Napoca are porgramat în a doua zi de Paște un meci de gală cu o echipă din Euroligă. Clujenii vor juca în deplasare cu Steaua Roșie Belgrad în Liga Adriatică.