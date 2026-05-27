Oradea conduce cu 1-0 în finala LNBM. Achim: Un pic am gestionat mai bine finalul

Primul meci al finalei campionatului de baschet masculin a avut loc marți seara în Oradea Arena, în fața a 5.300 de spectatori.

CSM Oradea s-a impus cu 87-84, într-un meci în care Emanuel Nzekwesi a fost desemnat MVP, cu 21 de puncte marcate.

Cele mai multe puncte ale meciului, 28, au fost marcate însă de Daron Russell de la U-BT Cluj-Napoca.

Cristian Achim, antrenorul orădenilor, a spus, la finalul partidei, că a afost un joc fizic, cum vor fi toate.

„Un pic am gestionat mai bine finalul. În ciuda unui număr mare de aruncări libere ratate. 51% la acest procedeu este o problemă. Dar este miză, care apasă. Cred că intensitatea noastră, fizicalitatea a fost foarte bună. Am reușit cât de cât să reducem productivitatea lor, cunoscut fiind potențialul ofensiv al echipei clujene. Este 1-0. Se joacă până la 3. Orice se poate întâmpla în continuare”, a declarat el, citat de site-ul oficial al echipei.

De cealaltă parte, Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, a declarat că a fost un meci intens.

„Cred eu că nu am fost pregătiți, deși am încercat, trăind experiențele din anii trecuți de aici, de la Oradea, să pregătesc jucătorii pentru ce îi va aștepta, însă se pare că nu am fost. După un început puțin mai bun, cred eu că ne-am relaxat și am crezut că e ușor, însă, evident, aici niciodată nu e ușor și trebuie să fim pregătiți pentru acest aspect. E doar primul meci, e 1-0 pentru ei, primul la 3 va câștiga. Mergem înainte, urmează meciul 2, pe care îl așteptăm cu nerăbdare”, a spus acesta.

Meciul doi al finalei se va juca joi, tot la Oradea, iar apoi seria se va muta la Cluj-Napoca.

Finala LNBM se joacă după sistemul cel mai bun din 5 meciuri.