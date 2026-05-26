David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu, primii sportivi selectați în Academia FRAS, pentru performanța în motorsport

David Cosma Cristofor și Oliver Diaconescu au fost selectați în Academia FRAS, datorită potențialului de dezvoltare și a rezultatelor la competiții, transmite Federația Română de Automobilism Sportiv.

David Cosma Cristofor, în vârstă de 17 ani, a debutat în motorsport prin karting, la vârsta de 6 ani. El s-a clasat pe locul 5 la General în UAE 4, la începutul anului 2026, după ce a obținut două clasări pe podium. De asemenea, pe 5 a terminat la General și în 2025, în Formula 4 Middle East Trophy. În 2023, el a fost vicecampion mondial Rok (karting) și campion WSK Final Cup (karting) în 2021.

În acest an, tânărul a semnat cu cea mai puternică echipă de Formula 4.

În etapa 2 din Campionatul Italian de Formula 4 (cea mai puternică competiție de profil din lume), desfășurată la Vallelunga, pilotul român a obținut două clasări pe podium (locul 2 în Cursa 2 și locul 3 în Cursa Finală) și ocupă locul 3 la General, mai arată sursa.

„Unul dintre copiii-minune din automobilismul sportiv românesc”

Oliver Diaconescu, în vâtstă e 14 ani, este considerat „unul dintre copiii-minune din automobilismul sportiv românesc”. Primul contact cu lumea vitezei a fost la vârsta de 5 ani, tot în karting. El a devenit campion național la grupa Juniori Pro în Campionatul Național de Slalom Paralel 2024, la doar 12 ani. La 13 ani, el a obținut titlul în Campionatul Național de Slalom Paralel, cu o rundă înainte de finalul sezonului. A câștigat datorită rezultatului obținut la Schitu Golești (județul Argeș), pe circuitul ”La Heleșteu”, în cadrul etapei 6, conform sursei.

El a mai obținut victoria la Juniori Pro și la Cupa Suzuki, iar în Clasamentul Open a terminat pe 2. Însă, a obținut punctajul maxim, deoarece cel clasat pe locul 1 nu a punctat.

În prezent, Oliver Diaconescu se pregătește în Anglia, iar pentru acest sezon este licențiat la Rally Start, Time Attack, Romanian Touring Masters și Slalom Paralel.

Academia permite debutul la vârste mai mici ca în alte țări

Printre obiectivele Academiei FRAS, se numără creșterea reprezentării României în competiţiile externe și devenirea unui model regional în dezvoltarea tinerelor talente.

De asemenea, Academia FRAS permite debutul în pilotaj la vârste mai mici decât în marea majoritate a ţărilor europene.