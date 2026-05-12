Campionatul Național de automobilism Women Rally – ediția 2026 debutează în weekend, la București

Ajuns la un nou sezon, Women Rally își propune să promoveze motorsportul feminin și să ofere participantelor un cadru sigur în care să își testeze limitele și să descopere experiența competițională la volan, potrivit organizatorilor.

Etapa inaugurală a evenimentului debutează vineri, 15 mai, cu „Conferința Women Rally”, organizată la Palatul Parlamentului. Aceasta reprezintă un nou concept dedicat dialogului și poveștilor inspiraționale din sport și din mediul profesional. Programul zilei mai include briefingul oficial, ridicarea materialelor de concurs și recunoașterea circuitului.

Competiția propriu-zisă este programată sâmbătă, 16 mai, când concurentele vor lua startul în două manșe bazate pe îndemânare și precizie. Fiecare participantă concurează individual, la volanul propriei mașini, fără contact direct între automobile, accentul fiind pus pe control și siguranță.

Printre ambasadoarele prezente la București se vor afla Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Narcisa Lecușanu și Alina Dumitru, campioana en-titre a sezonului 2025.

„Women Rally înseamnă emoție, energie și încredere. Dincolo de cronometru, ne bucurăm să vedem în fiecare an femei care aleg să își depășească limitele și să descopere cât de mult pot evolua atunci când ies din zona de confort”, a declarat Laura Savu, fondator și organizator al campionatului și președinta Comisiei pentru femei din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.

Evenimentul se va încheia sâmbătă seara cu dineul oficial și festivitatea de premiere organizate în showroom-ul Roadhill Automotive.