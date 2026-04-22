Omagiu pentru legenda automobilismului românesc Marin Dumitrescu, la etapa din Sinaia în campionatul de viteză în coastă

Decizia vine ca un gest de recunoaștere a contribuției uriașe a regretatului pilot Marin Dumitrescu la dezvoltarea sportului cu motor în România. Considerat unul dintre cei mai mari piloți români, acesta a cucerit peste 30 de titluri de campion de-a lungul carierei.

Pe lângă performanțele din competiții, Dumitrescu a avut un rol esențial în formarea mai multor generații de sportivi.

El a influențat carierele unor nume importante din automobilismul românesc, precum Titi Aur, Ştefan Vasile sau Claudiu David.

Legătura specială cu Sinaia

Pilotul a fost strâns legat de Sinaia, oraș unde a participat la toate competițiile automobilistice organizate. În 1950, a obținut la Sinaia una dintre cele mai importante victorii ale sale, într-o cursă de viteză în coastă.

Pentru meritele sale, a fost declarat Cetățean de Onoare al orașului în 2011 și a primit ulterior Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, acordat de fostul președinte Traian Băsescu.

În 2012, Marin Dumitrescu a fost desemnat Maestru al Sportului. Impactul său a fost omagiat inclusiv după dispariția sa, în 2021, când Romfilatelia a lansat un întreg poștal dedicat „Piloților de Legendă”.

De asemenea, a fost fondator al cluburilor Unirea Tricolor și Politehnica București și autor al unor lucrări importante despre automobilismul românesc.

În 2017 a fost lansat și un documentar despre viața sa, numit „Cursa vieții mele”.