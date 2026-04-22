Omagiu pentru legenda automobilismului românesc Marin Dumitrescu, la etapa din Sinaia în campionatul de viteză în coastă

Etapa a V-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă, programată în perioada 1-2 august, va purta oficial denumirea Trofeul Sinaia – In Memoriam Marin Dumitrescu, după ce propunerea înaintată de Clubul Sportiv Carpați Sinaia a fost aprobată miercuri de Federația Română de Automobilism Sportiv.
Omagiu pentru legenda automobilismului românesc Marin Dumitrescu, la etapa din Sinaia în campionatul de viteză în coastă
Petre Apostol
22 apr. 2026, 15:00, Sport

Decizia vine ca un gest de recunoaștere a contribuției uriașe a regretatului pilot Marin Dumitrescu la dezvoltarea sportului cu motor în România. Considerat unul dintre cei mai mari piloți români, acesta a cucerit peste 30 de titluri de campion de-a lungul carierei.

Pe lângă performanțele din competiții, Dumitrescu a avut un rol esențial în formarea mai multor generații de sportivi.

El a influențat carierele unor nume importante din automobilismul românesc, precum Titi Aur, Ştefan Vasile sau Claudiu David.

Legătura specială cu Sinaia

Pilotul a fost strâns legat de Sinaia, oraș unde a participat la toate competițiile automobilistice organizate. În 1950, a obținut la Sinaia una dintre cele mai importante victorii ale sale, într-o cursă de viteză în coastă.

Pentru meritele sale, a fost declarat Cetățean de Onoare al orașului în 2011 și a primit ulterior Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, acordat de fostul președinte Traian Băsescu.

În 2012, Marin Dumitrescu a fost desemnat Maestru al Sportului. Impactul său a fost omagiat inclusiv după dispariția sa, în 2021, când Romfilatelia a lansat un întreg poștal dedicat „Piloților de Legendă”.

De asemenea, a fost fondator al cluburilor Unirea Tricolor și Politehnica București și autor al unor lucrări importante despre automobilismul românesc.

În 2017 a fost lansat și un documentar despre viața sa, numit „Cursa vieții mele”.

