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Kimi Antonelli, în pole position la Marele Premiu de la Monaco

Kimi Antonelli va porni din pole position la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco.
Kimi Antonelli, în pole position la Marele Premiu de la Monaco
Foto: Facebook/F1﻿
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 19:26, Sport
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Antonelli l-a întrecut sâmbătă pe Max Verstappen de la Red Bull și s-a asigurat că Mercedes își menține pole position-ul. Lewis Hamilton a terminat al treilea pentru Ferrari.

„A fost unul dintre acele tururi pe care le numim tururi magice. Am reușit să pun totul cap la cap”, a spus Antonelli.

Coechipierul și rivalul la titlu al lui Antonelli, George Russel, în vârstă de 19 ani, s-a clasat doar pe locul șase.

Calificările sunt de obicei mai importante în Monaco decât pe orice alt circuit din F1, deoarece este aproape imposibil să depășești pe circuitul stradal îngust și sinuos, scrie AP.

Antonelli va fi acum favorit pentru a cincea victorie consecutivă în Marele Premiu de duminică.

Antonelli conduce cu 43 de puncte în fața lui Russell, după ce o luptă tensionată roată la roată între cei doi, la ultima cursă din Canada, s-a încheiat brusc cu o defecțiune la motor pentru Russell.

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