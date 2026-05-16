Finala Eurovision are loc sâmbătă. Cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu

România s-a calificat în ultimul act al competiției din semifinala a doua.

Alexandra Căpitănescu a reprezentat țara noastră cu piesa „Choke Me”, o combinație de rock alternativ, pop întunecat și influențe nu-metal, considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani.

Lista pieselor din finală

Iată toate piesele care vor fi participa la finală de sâmbătă:

Danemarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Germania: Sarah Engels – Fire

Israel: Noam Bettan – Michelle

Belgia: ESSYLA – Dancing on the Ice

Albania: Alis – Nân

Grecia: Akylas – Ferto

Ucraina: LELÉKA – Ridnym

Australia: Delta Goodrem – Eclipse

Serbia: LAVINA – Kraj Mene

Malta: AIDAN – Bella

Cehia: Daniel Zizka – CROSSROADS

Bulgaria: DARA – Bangaranga

Croația: LELEK – Andromeda

Regatul Unit: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Franța: Monroe – Regarde !

Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!

Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Polonia: ALICJA – Pray

Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Suedia: FELICIA – My System

Cipru: Antigoni – JALLA

Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA

România: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Austria: COSMÓ – Tanzschein.

Cum se votează

Potrivit organizatorilor, publicul poate contribui la desemnarea câștigătorului celei de-a 70-a ediții a Concursului Eurovision.

Publicul are la dispoziție 10 voturi de persoană, astfel că acestea pot fi împărțite între melodiile preferate.

„Dacă te afli într-o țară participantă, instrucțiunile privind modul de votare vor fi afișate pe ecran în timpul transmisiunilor. În marea finală, votarea se va deschide chiar înainte de interpretarea primei melodii. Aceasta va rămâne deschisă pe durata tuturor interpretărilor și timp de aproximativ 40 de minute după interpretarea ultimei melodii. Poți vota prin telefon, SMS sau pe esc.vote, în funcție de locul în care te afli, și poți vota de până la 10 ori”, se arată pe site-ul concursului.

Ceilalți telespectatori pot vota pe esc.vote: „Perioada de votare se va deschide online la aproximativ miezul nopții CEST înainte de spectacol, se va închide pentru scurt timp la începutul spectacolului live și se va deschide din nou chiar înainte de interpretarea primei piese. Va rămâne apoi deschisă pe durata spectacolului live până la aproximativ 40 de minute după prezentarea ultimei piese concurente”, arată organizatorii.

Favorita

AP amintește de două dintre melodiile favorite care au ieșit în evidență în timpul unei săptămâni în care au avut loc semifinalele concursului.

Piesa „Viva, Moldova” a rapperului Satoshi combină „o interpretare uimitoare, plină de energie, cu un mesaj politic pro-european subtil”, provenind dintr-o țară care se îndreaptă spre Uniunea Europeană după decenii petrecute în orbita Moscovei, a declarat istoricul Eurovision Dean Vuletic.

Piesa „Ferto” a artistului grec Akylas abordează într-o manieră jucăușă tema consumului ostentativ într-o țară încă marcată de urmele crizei financiare din 2008.

Jurnaliștii agenției scriu că ambele piese au șanse mari să obțină un punctaj ridicat din partea telespectatorilor, deși juriile naționale, care tind să fie mai impresionate de excelența tehnică, ar putea fi mai puțin impresionate.

AP transmite că Finlanda este favorită în cotele de pariuri cu „Liekinheitin”, sau „Flamethrower”, un duet aprins între vocea starului pop Pete Parkkonen și vioara clasică a lui Linda Lampenius.

O surpriză ar fi o victorie a Australiei, participantă la Eurovision din 2015, care a trimis-o pe vedeta consacrată Delta Goodrem. Balada ei elegantă „Eclipse” a urcat în cotele pariurilor.

Proteste

Concurentul israelian Noam Bettan a fost primit cu căldură în sală, deși patru protestatari au fost dați afară după ce au încercat să-i întrerupă prestația în timpul semifinalei de marți.

Protestele de stradă împotriva participării Israelului, pe fondul războiului pe care acesta îl duce împotriva Hamas în Gaza, au fost mai puțin numeroase la Viena decât la ediția din 2024 de la Malmö, Suedia, și la evenimentul de anul trecut de la Basel, Elveția.

O demonstrație împotriva participării Israelului este planificată înaintea finalei de sâmbătă, iar grupurile pro-palestiniene au organizat vineri un concert în aer liber sub sloganul „Nicio scenă pentru genocid”.