„Nu-mi vine să cred” / John Travolta, premiat la Cannes pentru întreaga carieră în timp ce își prezenta primul film ca regizor

La 72 de ani și după decenii de roluri iconice în „Grease", „Pulp Fiction" și „Febra de sâmbătă seara", John Travolta a ales Cannes pentru a-și face debutul ca regizor. Festivalul l-a răsplătit cu o surpriză pe care actorul nu o anticipase: Palme d'Or onorific pentru întreaga carieră.
Luiza Moldovan
16 mai 2026, 05:57, Cultură-Media
John Travolta și-a stăpânit cu greu lacrimile pe scena de la Cannes după ce a primit o Palme d’Or onorifică – echivalentul unui premiu pentru întreaga carieră la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, relatează BBC.

Gestul a fost cu atât mai neașteptat cu cât actorul în vârstă de 72 de ani venise la festival nu ca oaspete de onoare, ci pentru a-și prezenta debutul regizoral.

Se afla la Cannes pentru un debut regizoral

„O surpriză totală. Nu-mi vine să cred. E ultimul lucru la care mă așteptam”, a exclamat Travolta în franceză, în timp ce sala aplauda.

„Acest lucru depășește cu mult premiul Oscar” – o declarație remarcabilă din partea unui actor nominalizat de două ori la premiile Academiei, pentru „Pulp Fiction” și „Get Shorty”.

Travolta se afla la Cannes pentru premiera filmului „Propeller One-Way Night Coach”, pe care l-a scris, regizat, coproodus și în care a jucat unul dintre roluri – un debut regizoral bazat pe propria sa carte pentru copii din 1997.

Peter Jackson și Barbra Streisand vor lua și eu premiul

Acțiunea filmului de aventură pentru familie se petrece în „epoca de aur a aviației”, iar în distribuție apare și fiica sa, Ella Bleu Travolta.

Filmul va avea premiera pe Apple TV+ la sfârșitul acestei luni.

Cunoscut pentru roluri iconice în „Grease”, „Febra de sâmbătă seara” și „Pulp Fiction”, Travolta nu este singurul care primește o Palme d’Or onorifică la ediția din acest an a festivalului.

Același premiu le va fi acordat regizorului Peter Jackson, cel din spatele trilogiei „Stăpânul Inelelor”, și cântăreței și actriței Barbra Streisand.

Cannes are o tradiție a acestor gesturi surpriză: anul trecut, Denzel Washington a primit o Palme onorifică în condiții similare, iar în 2022, același lucru s-a întâmplat cu Tom Cruise.

