Finala campionatului de baschet masculin, programată să înceapă pe 26 mai: CSM Oradea și U-BT Cluj se întâlnesc pentru al 4-lea an consecutiv în ultimul act

U-BT Cluj-Napoca, deținătoarea titlului, și-a asigurat calificarea miercuri seară, după victoria cu 103-83 pe teren propriu în duelul cu SCM U Craiova, în meciul al treilea al semifinalei. Clujenii au închis astfel seria în minimum de partide și au obținut accesul în a șasea finală consecutivă.

„Ne-am făcut datoria. Cel mai important lucru este că ne-am calificat în finală și că nu avem accidentări. Această serie a trecut, este deja istorie, și începem să ne pregătim mental pentru finala cu Oradea”, a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

CSM Oradea, lider la finalul sezonului regulat, în care echipa clujeană nu a evoluat, va găzdui primele două confruntări ale finalei și, eventual, meciul decisiv al seriei. Echipa din Oradea obținuse calificarea în finală marți seară, după succesul cu 79-62 pe terenul celor de la Dinamo București, în al patrulea meci al semifinalei.

Pentru formația din Bihor, aceasta va fi a noua finală de campionat din istorie și a patra consecutivă.

CSM Oradea și U-BT Cluj-Napoca se vor înfrunta pentru al patrulea sezon la rând în finala campionatului și pentru a cincea oară în istoria competiției.

Programul provizoriu al finalei este următorul:

Meciul 1: 26 mai, ora 19:00, Oradea Arena

Meciul 2: 28 mai, ora 19:00, Oradea Arena

Meciul 3: 1 iunie, BT Arena

Meciul 4: 3 iunie, BT Arena (dacă va fi necesar)

Meciul 5: 7 iunie, Oradea Arena (dacă va fi necesar)

Biletele pentru partidele găzduite de CSM Oradea vor fi puse în vânzare începând de joi, 21 mai, după cum a anunțat miercuri clubul orădean.