Prima pagină » Sport » Finala campionatului de baschet masculin, programată să înceapă pe 26 mai: CSM Oradea și U-BT Cluj se întâlnesc pentru al 4-lea an consecutiv în ultimul act

Finala campionatului de baschet masculin, programată să înceapă pe 26 mai: CSM Oradea și U-BT Cluj se întâlnesc pentru al 4-lea an consecutiv în ultimul act

Finala Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM), ediția 2025-2026, va debuta în 26 mai, la Oradea Arena, unde CSM CSU Oradea va beneficia de avantajul terenului propriu în seria contra U-BT Cluj-Napoca, care se dispută după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”.
Finala campionatului de baschet masculin, programată să înceapă pe 26 mai: CSM Oradea și U-BT Cluj se întâlnesc pentru al 4-lea an consecutiv în ultimul act
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 mai 2026, 23:33, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

U-BT Cluj-Napoca, deținătoarea titlului, și-a asigurat calificarea miercuri seară, după victoria cu 103-83 pe teren propriu în duelul cu SCM U Craiova, în meciul al treilea al semifinalei. Clujenii au închis astfel seria în minimum de partide și au obținut accesul în a șasea finală consecutivă.

„Ne-am făcut datoria. Cel mai important lucru este că ne-am calificat în finală și că nu avem accidentări. Această serie a trecut, este deja istorie, și începem să ne pregătim mental pentru finala cu Oradea”, a declarat antrenorul clujenilor, Mihai Silvășan.

CSM Oradea, lider la finalul sezonului regulat, în care echipa clujeană nu a evoluat, va găzdui primele două confruntări ale finalei și, eventual, meciul decisiv al seriei. Echipa din Oradea obținuse calificarea în finală marți seară, după succesul cu 79-62 pe terenul celor de la Dinamo București, în al patrulea meci al semifinalei.

Pentru formația din Bihor, aceasta va fi a noua finală de campionat din istorie și a patra consecutivă.

CSM Oradea și U-BT Cluj-Napoca se vor înfrunta pentru al patrulea sezon la rând în finala campionatului și pentru a cincea oară în istoria competiției.

Programul provizoriu al finalei este următorul:

Meciul 1: 26 mai, ora 19:00, Oradea Arena
Meciul 2: 28 mai, ora 19:00, Oradea Arena
Meciul 3: 1 iunie, BT Arena
Meciul 4: 3 iunie, BT Arena (dacă va fi necesar)
Meciul 5: 7 iunie, Oradea Arena (dacă va fi necesar)

Biletele pentru partidele găzduite de CSM Oradea vor fi puse în vânzare începând de joi, 21 mai, după cum a anunțat miercuri clubul orădean.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Scandal între artiști cu acuzații de plagiat. Mărgineanu: „Fă, Doamne, o minune și luminează-i mintea”
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Ilie Bolojan a explicat de ce a exclus un prim-vicepreședinte PNL de la consultările cu Nicușor Dan: „Este regula bunului simț”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia