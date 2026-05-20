UEFA l-a suspendat pe viață pe antrenorul care filma sportivele cu camere ascunse. Ce s-a descoperit în caz

UEFA l-a suspendat pe viață pe antrenorul Petr Vlahovsky pentru că a filmat sportivele cu camere ascunse.
Sorina Matei
20 mai 2026, 15:43, Sport
Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) l-a suspendat pe viață pe antrenorul Petr Vlahovský.

Antrenorul ceh a devenit cunoscut în martie anul acesta, când a fost făcut public comportamentul său nepotrivit în timp ce era antrenor principal al clubului feminin de fotbal Slovácko.

Antrenorul a instalat camere ascunse în vestiar, a filmat jucătoarele și apoi a distribuit conținutul pe site-uri web specializate.

UEFA a intervenit doar după ce Federația Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști (FIFPro) i-a adus problema în atenția sa. Altfel, domnul Vlahovský ar fi putut scăpa practic nepedepsit. Descalificarea impusă lui de Federația Cehă de Fotbal, care a inclus o suspendare de cinci ani, s-a aplicat doar Republicii Cehe.

În seara zilei de 19 mai, Comisia Disciplinară a UEFA și-a anunțat decizia privind cazul de mare amploare al antrenorului ceh de fotbal Petr Vlahovský. Acesta a fost interzis pe viață din orice activitate legată de fotbal.

Federația Cehă de Fotbal a primit ordin să îi retragă domnului Vlahovský licența de antrenor. Comisia Disciplinară a făcut, de asemenea, apel la Federația Internațională de Fotbal Asociat (FIFA) pentru a menține interdicția și a o extinde la nivel mondial.

Petr Vlahovský, până de curând un specialist respectat, desemnat cel mai bun antrenor de fotbal feminin din Republica Cehă în 2019, a ajuns la o notă internațională, deși controversată, în martie anul acesta.

S-a dovedit că Vlakhovsky își filma în secret jucătoarele de fotbal timp de patru ani (au fost găsite în total 28 de videoclipuri cu 14 sportive). Nu numai că a folosit înregistrările în scopuri personale, dar le-a și distribuit vizitatorilor unui site web specializat în astfel de conținut. Monitorizarea acestui site web a condus la găsirea pistei lui Vlakhovsky.

Ceea ce a sporit urgența scandalului a fost faptul că era, de fapt, o afacere de lungă durată.
Vlakhovsky a fost arestat în toamna anului 2023. Domiciliul său a fost percheziționat în același timp. Poliția a găsit pe calculatorul antrenorului nu doar videoclipuri cu jucătoare de fotbal (cea mai tânără dintre jucătoarele lui Vlakhovsky avea 17 ani la momentul filmărilor), ci și pornografie infantilă. Dar, destul de ciudat, incidentul a primit puțină publicitate la acea vreme. Cazul s-a prelungit timp de doi ani și a fost soluționat destul de favorabil pentru antrenor: acesta a primit o condamnare cu suspendare de un an și i s-a interzis, de asemenea, să dețină orice poziție în fotbal timp de cinci ani.

Problema era că descalificarea antrenorului se aplica doar Republicii Cehe. Federația Cehă de Fotbal nu a făcut apel nici la UEFA, nici la FIFA pentru a extinde descalificarea domnului Vlahovský la nivel global.

Abia după ce fotbaliștii care au căzut victime ale lui Vlahovsky au decis să vorbească și după ce a intervenit FIFPro, a cărei declarație a atras atenția presei mondiale, povestea a ajuns în atenția autorităților internaționale de reglementare a fotbalului.

Jucătorii înșiși au declarat ulterior că nu au răspândit povestea la nivel internațional, în primul rând pentru că nu au vrut să atragă atenția suplimentară asupra incidentului, temându-se că ar fi traumatizant. Cristina Iancu, una dintre victimele lui Vlahovski, a spus că jucătorii lui Slovacko au fost profund afectați de incident. „Unii au vomitat, alții au dezvoltat gânduri obsesive de a fi urmăriți și mulți au avut tulburări de somn”, a remarcat Iancu.

În al doilea rând, sperau că o decizie a Federației Cehe de Fotbal ar fi suficientă. Însă, potrivit lui Markéta Vohoska-Gajndlová, președinta Uniunii Fotbaliștilor Cehi, federația a amânat în mod repetat, invocând chestiuni mai presante. „Apoi am decis să facem publică povestea. Da, acest lucru va pune presiune pe jucători, dar este un pas important menit să atragă atenția asupra problemei”, a declarat dna Vohoska-Gajndlová în martie.

Recomandările FIFPro către organele de conducere ale fotbalului în urma cazului Vlahovsky, pe lângă pedepsirea antrenorului vinovat, au inclus și un apel pentru compilarea, publicarea periodică și menținerea unei liste actualizate a antrenorilor descalificați pentru hărțuire și alte infracțiuni sexuale.

