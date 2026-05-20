UEFA l-a suspendat pe viață pe antrenorul care filma sportivele cu camere ascunse. Ce s-a descoperit în caz

Petr Vlahovský, până de curând un specialist respectat, desemnat cel mai bun antrenor de fotbal feminin din Republica Cehă în 2019, a ajuns la o notă internațională, deși controversată, în martie anul acesta.
S-a dovedit că Vlakhovsky își filma în secret jucătoarele de fotbal timp de patru ani (au fost găsite în total 28 de videoclipuri cu 14 sportive). Nu numai că a folosit înregistrările în scopuri personale, dar le-a și distribuit vizitatorilor unui site web specializat în astfel de conținut. Monitorizarea acestui site web a condus la găsirea pistei lui Vlakhovsky.
Problema era că descalificarea antrenorului se aplica doar Republicii Cehe. Federația Cehă de Fotbal nu a făcut apel nici la UEFA, nici la FIFA pentru a extinde descalificarea domnului Vlahovský la nivel global.
Abia după ce fotbaliștii care au căzut victime ale lui Vlahovsky au decis să vorbească și după ce a intervenit FIFPro, a cărei declarație a atras atenția presei mondiale, povestea a ajuns în atenția autorităților internaționale de reglementare a fotbalului.
Jucătorii înșiși au declarat ulterior că nu au răspândit povestea la nivel internațional, în primul rând pentru că nu au vrut să atragă atenția suplimentară asupra incidentului, temându-se că ar fi traumatizant. Cristina Iancu, una dintre victimele lui Vlahovski, a spus că jucătorii lui Slovacko au fost profund afectați de incident. „Unii au vomitat, alții au dezvoltat gânduri obsesive de a fi urmăriți și mulți au avut tulburări de somn”, a remarcat Iancu.
Recomandările FIFPro către organele de conducere ale fotbalului în urma cazului Vlahovsky, pe lângă pedepsirea antrenorului vinovat, au inclus și un apel pentru compilarea, publicarea periodică și menținerea unei liste actualizate a antrenorilor descalificați pentru hărțuire și alte infracțiuni sexuale.