Meci de gală de Paște pentru U-BT. Clujenii întâlnesc luni Steaua Roșie Belgrad în Liga Adriatică

Este ultima deplasare pentru campioana România în faza Top 8 a Ligii Adriatice. Clujenii o vor întâlni pe Steaua Roșie Belgrad, una dintre cele mai titrate formații ale baschetului sârbesc și participantă constantă în Euroligă.

Meciul este programat în a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, de la ora 19.00, în Sala „Pionir”.

Începutul partidei va fi marcat de un moment de reculegere în urma decesului legendarului Duško Vujošević, cel ce a pregătit ambele formații: pe U-Banca Transilvania în perioada 2019-2021, respectiv pe Steaua Roșie în sezonul 1991-1992.

Site-ul U-BT Cluj-Napoca notează că, în cei 81 de ani de existență, Steaua Roșie a urcat de 24 de ori pe prima treaptă a podiumului în campionatul intern. În vitrina formației din Belgrad se mai află 15 Cupe, 7 titluri în Liga Adriatică și câte o SuperCupă, atât pe plan intern, cât și în competiția regională. Pe plan european, Zvezda a triumfat în FIBA Saporta Cup, în sezonul 1973-1974.

Cele două echipe se întâlnesc pentru a patra oară. După meciurile amicale din 2015 și 2022, U-BT și Steaua Roșie s-au întâlnit în turul Top 8-ului Ligii Adriatice. Pe 8 martie 2026, în BTarena, sîrbii s-au impus cu 85-97.

U-BT și Steaua Roșie sunt vecine în clasamentul Top 8-ului. „Alb-roșii” se clasează pe locul 4, cu 17 victorii și 5 înfrângeri, în timp ce „alb-negrii” sunt cu un loc mai jos, adunând 13 victorii după 22 de etape. Ambele formații sunt calificate în Play-Off, însă rezultatele ultimelor două meciuri din Top 8 contează în vederea stabilirii împerecherilor din ultima fază a competiției.

Ultimul meci al campioanei României în faza Top 8 a Ligii Adriatice va avea loc în 19 aprilie, pe teren propriu, cu Buducnost.