U-BT, prima victorie în Top 8 al Ligii Adriatice. Silvășan: Un meci foarte dificil pentru noi

Baschetbaliștii clujeni au revenit de la -15 și s-au impus în fața formației KK Bosna, cu scorul de 90-93, înregistrând prima victorie din Top 8-ul Ligii Adriatice.

Russell a înscris de șapte ori din spatele semicercului, ajungând la 25 de puncte în total, însă Creek a fost desemnat omul meciului, cu 23 de puncte, 6 recuperări și o pasă decisivă, pentru 26 la indicele eficienței.

Clujenii au jucat fără Trey Woodbury, care a fost suspendat pentru trei etape în urma unor incidente în care a fost implicat la finalul partidei Buducnost – U-BT Cluj-Napoca.

De asemenea, Molinar și Guzman s-au accidentat în timpul partidei de duminică.

„Un meci foarte dificil pentru noi”

„Un meci foarte dificil pentru noi, o adevărată provocare din punct de vedere mental. Meciul de azi a fost primul după sferturile de finală din BKT EuroCup, unde am pierdut pe final după ce chiar am crezut că putem obține calificarea, iar dezamăgirea a fost destul de mare după acel duel. Tocmai de aceea s-a văzut în primul sfert că ne-a lipsit motivația, am avut 8 mingi pierdute în primele 10 minute, ceea ce e foarte mult, iar scorul a arătat asta. Cred că în sfertul al doilea ne-am schimbat un pic mentalitatea, ne-am luptat mai mult, am avut mai multă grijă de minge, am avut aruncări mai bune și am revenit în meci. Am controlat repriza a doua în mare parte din timp și am dominat pe toată durata meciului lupta la recuperări”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT.

„Succesul e cu atât mai importantă cu cât Bosna ne putea ajunge din urmă în lupta pentru locul 6, deci cred că acum avem un avantaj major. Urmează returul, peste doar câteva săptămâni, însă nu ne gândim acum la finalul Top 8-ului, luăm lucrurile pas cu pas și încercăm să fim în cea mai bună formă pentru meciul cu Cedevita, de miercuri”, a mai spus antrenorul.

„Drumul până aici a fost extrem de dificil”

„A fost un meci în care toată echipa a dat dovadă de o reziliență incredibilă. Drumul până aici a fost extrem de dificil. Am avut și un antrenament târziu, iar astăzi am intrat în meci fără Woodbury și i-am pierdut rapid pe Ivo și pe Guz. Cu toate astea, băieții au făcut un pas în față într-un meci care, sincer, nu a fost principalul nostru focus în ultimele săptămâni, pentru că ne-am concentrat mult pe EuroCup. Totuși, echipa a reacționat excelent, a fost unită, puternică și a luptat până la capăt, ceea ce e extraordinar”, a spus Mitch Creek, jucător U-BT.