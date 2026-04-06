Prima pagină » Sport » Căpitanul naționalei de tineret, Alexandru Musi, a fost votat tricolorul lunii martie

Căpitanul naționalei de tineret, Alexandru Musi, a fost votat tricolorul lunii martie

Foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României﻿
Cosmin Pirv
06 apr. 2026, 11:06, Sport

Cele mai multe voturi în aplicația Tricolorii, 50%, le-a obținut Alexandru Musi. El a marcat o dublă în victoria obținută de România U21 în fața selecționatei din San Marino, inclusiv un gol dintr-o execuție superbă din lovitură liberă, scrie FRF.

Clasamentul lunii martie a fost completat de Fernando Pellegrini (19%), Ioan Vermeșan (16,2%) și Darius Tripon (14,8%).

Votul din luna martie i-a avut în prim-plan pe tinerii fotbaliști ai României. Au fost patru jucători nominalizați de la naționalele U21, U18 și U17, care au reușit performanțe notabile în ultimele meciuri în tricoul României.

