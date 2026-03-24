U-BT Cluj-Napoca, în căutarea celei de-a doua victorii în Top 8 al Ligii Adriatice

Partida este programată miercuri de la ora 20.00 în BT Arena și contează pentru prima etapă din Top 8-ul Ligii Adriatice. Meciul a fost amânat după ce ambele echipe au fost angrenate în Cupele interne la data inițială.

Va fi pentru a treia oară în stagiunea 2025-2026 și pentru a șaptea oară la general când clujenii îi vor întâlni pe sloveni într-un meci oficial. Înaintea duelului de miercuri, din Liga Adriatică, cele două formații s-au mai întâlnit doar în EuroCup. U-BT a câștigat primele două dueluri, ambele disputate în stagiunea 2022-2023. Cedevita și-a luat revanșa în sezonul următor al competiției, iar anul acesta s-a impus din nou în dublă-manșă, 87-93 în BTarena, respectiv 86-80 la Ljubljana.

O victorie și două înfrângeri pentru U-BT

La fel ca în cazul echipei clujene, Cupa internă este ultimul trofeu câștigat de sloveni. Succesul a venit pe 20 februarie 2026, după 99-78 cu Krka.

De asemenea, la fel ca și U-BT, formația din capitala Sloveniei s-a oprit în sferturile de finală ale BKT EuroCup. Echipa pregătită de Zvezdan Mitrovic a fost eliminată de JL Bourg, scor 83-79, într-un meci în care Adam Mokoka, fostul jucător al clujenilor, a fost cel mai bun marcator al francezilor, cu 20 de puncte.

U-BT a cedat în primele două dueluri din Top 8, contra formațiilor Steaua Roșie Belgrad, scor 85-97, respectiv Buducnost VOLI Podgorica, scor 94-89. și s-a impus în deplasarea de la KK Bosna BH Telecom, scor 90-93. De cealaltă parte, echipa din Ljubljana a deschis Top 8-ul cu o victorie în fața puternicei formații BC Dubai, scor 93-80, fiind învinsă ulterior de Partizan Belgrad, 86-70, pe terenul sârbilor. Apoi, Cedevita s-a deplasat la Aleksandrovac, pentru confruntarea cu echipa gazdă, Igokea m:tel. Bosniecii, aflați pe ultima poziție în Top 8, au reușit să se impună cu 81-77.

Despărțite de o victorie

În urma acestor rezultate, cele două adversare de miercuri sunt despărțite de o singură victorie în clasamentul Top 8-ului. Cedevita e pe locul 5, cu 12 succese și 7 înfrângeri, în timp ce U-BT e pe locul 6, ultimul care duce în Play-Off, cu 11 victorii și 8 eșecuri.

După disputarea celor opt etape, primele 6 echipe se vor califica automat în Play-Off. Locurile 7 și 8 vor merge în Play-In, unde vor mai veni primele două clasate din Play-Out (locul 9 și locul 10). Echipa de pe locul 7 va juca împotriva echipei de pe locul 8, învingătoarea calificându-se în sferturi, alături de celelalte 6 echipe. Pierzătoarea va juca împotriva câștigătoarei dintre cele două echipe venite din Play-Out (locul 9 și locul 10), pentru ultimul loc care duce în Play-Off.

În faza Play-Off-ului, meciurile se vor disputa după sistemul „cel mai bun din 3 partide”, iar împerecherea se va face în funcție de clasament, prima clasată urmând să întâlnească ultima echipă calificată, a doua clasată pe penultima, a treia pe a șasea și a patra pe a cincea. Primele patru clasate vor avea avantajul terenului propriu în faza sferturilor de finală. Detalii despre formatul semifinalelor și al finalei va fi anunțat ulterior de către organizatorii competițiie.