Daron Russell, de la U-BT Cluj, cel mai bun marcator din Liga Adriatică în etapa 4 din Top 8

Daron Russell a reușit să înscrie 25 de puncte în victoria strânsă a campioanei României, scor 93-90, pe terenul celor de la Bosna Sarajevo, duminică. A fost prima victorie a clujenilor în Top 8.

În respectiva partidă, Russell a jucat 29 de minute, a încheiat cu procentaj de 53% și a adăugat 6 pase decisive și o intercepție.

Fundașul clujenilor are o medie de aproape 16 puncte pe meci, în 16 partide jucate în Liga Adriatică.

În aceeași rundă, Joel Bolomboy de la Steaua Roșie Belgrad s-a remarcat la capitolul recuperări, adunând 10 recuperări împotriva lui Partizan Belgrad.

Codi Miller-McIntyre, tot de la Steaua Roșie Belgrad, a fost lider la assist-uri, cu 10 pase decisive.

La capitolul interceptări, Umoja Gibson de la Cedevita Olimpija a condus clasamentul, reușind 6 astfel de procedee în confruntarea cu Igokea m:tel.