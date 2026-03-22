U-BT Cluj câștigă cu KK Bosna, în Top 8 Liga Adriatică, după o revenire spectaculoasă

Russell a înscris de șapte ori de la distanță pentru U-BT, încheind meciul cu 25 de puncte. Creek a fost, însă, ales jucătorul meciului, reușind 23 de puncte, 6 recuperări și o pasă decisivă, având indice de eficiență 26.

Meciul a început în favoarea gazdelor, care au condus cu 25-14 după primul sfert.

Echipa clujeană a revenit în sfertul doi, reducând diferența la o posesie și intrând la pauză la egalitate, 40-40.

În sfertul trei, Creek și Russell au adus campioana României la conducere, iar tripla lui Taylor a oferit avantaj de două cifre: 72-63.

În ultimul sfert, U-BT a controlat jocul, consolidând avantajul prin aruncări de la distanță și gestionând finalul partidei cu calm.

Bosna a redus ecartul la șase puncte în ultimele secunde, însă U-BT a încheiat învingătoare, scor 93-90.

U-BT Cluj ocupă locul 6 în clasament, cu 11 victorii și 8 înfrângeri.

Echipa din Sarajevo ajunge la 9-11, situându-se pe locul 7.