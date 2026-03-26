Liga Adriatică: Jucătorul lui U-BT, Daron Russell, desemnat MVP-ul primei runde din Top 8

Organizatorii Ligii Adriace scriu că Russell a „dominat terenul din BT Arena în meciul echipei sale împotriva formației Cedevita Olimpija”.

În partida câștigată miercuri seara de campioana României, Daron Russell a înregistrat 27 de puncte, 7 recuperări, 13 pase decisive și un indice de eficiență de 37 în tot atâtea minute petrecute pe teren.

U-BT a învins miercuri seara pe Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 98-95, pe care a egalat-o astfel în clasamentul Top 8, ajungând la un bilanț de 12 succese și 8 înfrângeri.

Cu patru jucători absenți, Molinar, Guzman și Taylor, toți trei accidentați, și pe Woodbury, suspendat, clujenii au mizat pe Miletic și Ceaser doar 14 minute, respectiv 19, din cauza greșelilor personale acumulate rapid.

Creek a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 28 de puncte, însă Russell a fost desemnat omul meciului, după ce a terminat partida în double-double.

„Simt că echipa a luptat”

„Am găsit o cale. Ne-au lipsit patru jucători, dintre care trei erau accidentați. Știam că va fi un meci dificil, dar mulți băieți au făcut un pas în față. Miron s-a apărat foarte bine la omul cu minge, Pat ne-a dat tot ce a putut, deși a ieșit și el accidentat. Simt că echipa a luptat și a găsit o modalitate de a câștiga. Fanii au fost foarte gălăgioși astăzi. Ne-au transmis energia lor”, a spus la finalul meciului Daron Russell.

„Sunt foarte mândru de felul în care jucătorii au înțeles că, dacă mai avem și doar 1% șanse să câștigăm ceva, trebuie să luptăm pentru asta. Acesta a fost mesajul meu înainte de meci și în aceste două, trei zile de când ne-am întors de la Sarajevo. Au înțeles, le-a făcut plăcere să joace, s-au bucurat de joc și, din fericire pentru noi, am câștigat partida. Este o mare realizare și o seară extraordinară pentru noi”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul campioanei României.

Următorul meci pentru U-BT Cluj-Napoca este tot împotriva echipei Cedevita Ljubljana, programat sâmbătă în deplasare.