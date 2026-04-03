Doi jucători de la U-BT Cluj-Napoca au dominat topurile Ligii Adriatice în februarie și martie

Site-ul oficial al Ligii Adriatice a prezentat cei mai buni jucători din lunile februarie și martie din Faza Top 8 a competiției.

Doi jucători de la campioana României au dominat categoriile cele mai multe puncte marcate pe meci și cele mai multe recuperări pe meci.

Cu 17,6 puncte marcate pe meci în lunile februarie și martie, Mitchell Creek a devenit cel mai bun marcator din februarie și martie în faza Top 8 a ABA League.

De asemenea, Dusan Miletic conduce la categoria recuperări. Jucătorul lui U-BT a avut 8 recuperări pe meci în cele două luni, cel mai mare număr dintre toți jucătorii din Top 8 în această perioadă.

Categoria cel mai bun pasator a fost câștigată de Dontay Caruthers de la Bosna BH Telecom, care a avut în februarie și martie o medie de 7 pase decisive pe meci în partidele echipei sale.

U-BT Cluj-Napoca ocupă locul 5 în Top 8 din Liga Adriatică și este deja calificată în play-off-ul competiției.

Meci cu Bosna, duminică

Duminică seara, în BT Arena, clujenii joacă împotriva echipei Bosna, pe care a învins-o în tur cu 93-90.

Antrenorul lui U-BT, Mihai Silvășan, spune că în meciul de duminică vor reveni pe teren Taylor și Woodbury, dar că Richard și Guzman vor absenta, fiind încă accidentați.

„Ne dorim, evident, să câștigăm. Scopul nostru e să terminăm pe locul 5, pentru asta luptăm. Vom vedea. Luăm lucrurile pas cu pas și ne dorim să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Avem timp perioada asta să ne antrenăm mai mult și să fim pregătiți pentru Play-Off atât în Liga ABA, cât și în Liga Națională”, a declarat antrenorul, citat de site-ul oficial al echipei.

„Sunt entuziasmat să revin, asta e tot. M-am plictisit așa că sunt pregătit să joc din nou. A fost puțin frustrant. Nu simt că am meritat [n.r. suspendarea de 3 etape], sincer, așa că a fost frustrant să stau pe margine. Dar asta este. E plăcut să mă odihnesc și sunt entuziasmat să revin. A fost destul de amuzant [n.r. mesajul #FreeWoody]. Nu a fost ideea mea, a fost a lui Mitch, dar m-am simțit bine să știu că îmi țin spatele. E un sentiment plăcut”, a spus Trey Woodbury, jucător lui U-BT.