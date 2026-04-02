Calificată în play-off-ul Ligii Adriatice, U-BT întâlnește duminică Bosna

Calificată în play-off-ul Ligii Adriatice, U-BT Cluj-Napoca întâlnește duminică Bosna în penultimul meci de pe teren propriu din Top 8 al Ligii Adriatice.
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
02 apr. 2026, 16:32, Sport

Partida dintre U-BT și Bosna este programată duminică, de la ora 20.30, în Btarena.

Va fi pentru a doua oară când cele două echipe se întâlnesc într-un meci oficial. În meciul tur, „alb-negrii” au câștigat cu 93-90, după ce au întors un deficit de 15 puncte consemnat în sfertul secund, marcând primul succes al echipei clujene în Top 8.

Partida de duminică va marca revenirea lui Trey Woodbury, odată cu expirarea suspendării. El nu a putut evolua nici în succesele clujenilor în fața slovenilor de la Cedevita, 98-95 în BTarena, într-o restanță din prima rundă, respectiv 72-84, la Ljubljana, în meciul ce a contat pentru etapa a V-a.

De asemenea, Kasey Shepherd va reveni pe parchetul din BTarena, de data aceasta din postura de adversar. Fundașul american a sosit la Cluj-Napoca în sezonul de debut al clujenilor în EuroCup, înregistrând 8 meciuri în a doua competiție ca importanță din Europa, respectiv 23 de partide în LNBM.

Pe lângă Shepherd, fanii clujeni vor avea ocazia să îl revadă în BTarena pe Muhamed Pašalić, jucătorul echipei clujene în sezonul 2015-2016, actualul antrenor al formației din Sarajevo. „Muha” a evoluat în 30 de partide pentru U-BT, punând umărul la succesul echipei din finala Cupei României.

U-BT, calificată în play-off

Calificarea lui U-BT în play-off-ul Ligii Adriatice s-a concretizat odată cu înfrângerea pe care bosniacii au suferit-o luni, 30 martie, în deplasarea de la Belgrad, 80-66 contra Partizan. Cu trei etape rămase până la finalul Top 8-ului, KK Bosna și Igokea m:tel Aleksandrovac, ocupantele locurilor 7 și 8 în clasament, au câte 9 victorii, în timp ce U-Banca Transilvania este pe locul 5, cu 13 victorii.

„Astfel, echipa noastră nu mai poate rata accederea în ultima fază a competiției. Cu toate acestea, rezultatele ultimelor trei partide din Top 8 contează în vederea stabilirii împerecherilor din Play-Off. Succesele împotriva Cedevitei au crescut șansele echipei noastre de a încheia pe locul 5, loc ce ar garanta în sferturi o împerechere cu locul 4”, se arată într-un comunicat al echipei.

