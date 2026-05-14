După eliminarea de pe plan extern, U-BT Cluj revine în campionat. Începe semifinala cu SCMU Craiova

U-BT Cluj-Napoca vine după dezamăgirea ratării calificării în semifinalele Ligii Adriatice. Deși nu a evoluat în sezonul regulat din campionat, formația clujeană a avut un program încărcat, cu participări în Liga Adriatică și BKT EuroCup, în ambele competiții ajungând în play-off.

SCM U Craiova, în schimb, va beneficia de avantajul terenului propriu. Echipa olteană are un moral bun, după ce a eliminat pe CSO Voluntari în prima serie din play-off, în patru meciuri.

Primele două partide ale seriei semifinale vor avea loc la Craiova, joi, de la ora 19:00, și sâmbătă, de la ora 20:00.

U-BT a ajuns în semifinale după o calificare clară în fața formației CSU Sibiu, scor 3-0 la general.

Clujenii domină clar istoricul confruntărilor directe, cu 28 de victorii în 36 de meciuri disputate împotriva echipei din Craiova.

În confruntările directe din play-off, U-BT a câștigat de fiecare dată. S-a impus în două rânduri cu 3-0 la general în faza sferturilor de finală, în sezoanele 2016-2017 și 2022-2023. Dar și o dată în finala pentru medaliile de bronz, scor 2-0 la general în sezonul 2018-2019.

În cealaltă semifinală, dintre CSM Oradea și Dinamo București, scorul la general este egal după primele două partide, disputate în Bihor. Următoarele două meciuri sunt programate în Capitală, duminică și marți.