Sferturi de finală în liga de baschet masculin: Patru meciuri, programate duminică

În sferturile de finală ale LNBM sunt programate duminică meciurile cu numărul 2.

De la ora 17.00, CSU Sibiu și U-BT Cluj-Napoca joacă în Sala Transilvania. În primul meci, de vineri, clujenii s-au impus cu 94-101.

De la ora 18.00, în Oradea Arena, CSM Oradea joacă cu FC Argeș Pitești, după ce vineri orădenii au câștigat cu 85-79.

Tot de la ora 18.00, Dinamo și Rapid joacă al doilea meci al sferturilor de finală. În primul, Rapid a câștigat cu 83-85.

Dimunică, de la ora 19.00, este programat și primul meci al seriei CSO Voluntari-SCM Universitatea Craiova.

În această fază a competiției se joacă pe sistemul cel mai bun din cinci partide.